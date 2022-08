Después de tres años de aquel polémico final de Game of Thrones que nos dejó con un sabor agridulce, por fin regresamos a Westeros y de qué manera, con el estreno de House of the Dragon. Desde el principio, este spin-off basado en el libro Fire & Blood de George R. R. Martin pintaba para ser un éxito, pues se centra en una de las casas más imponentes de este universo: los Targaryen. Pero aunque no lo crean, desde su primer día, esta producción está haciendo historia en el mundo del entretenimiento.

Fue el pasado 21 de agosto cuando la cadena estrenó el primer episodio de esta serie a través de su canal de televisión y la plataforma de streaming. Desde que estuvo disponible en HBO Max, las cosas se salieron de control, tanto así que se reportó la caída del servicio durante un buen rato y ante las miles de personas que tenían ganas de ver el capítulo piloto. Sin embargo, nadie fue consciente de lo que estaba pasando ni de la dimensión de lo que andábamos checando.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, padres de Aemon III, en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

‘House of the Dragon’ se convirtió en el mayor estreno de HBO hasta la fecha

¿Por qué decimos todo esto? Bueno, pues porque resulta que distintos medios confirman que House of the Dragon es el mayor estreno en la historia de HBO… sí, así como lo leyeron, de plano. Según WarnerMedia, la serie derivada de Game of Thrones atrajo a casi 10 millones de espectadores en todo el mundo y al menos en Estados Unidos, 9. 986 millones de hogares sintonizaron el primer episodio, lo que supone la mayor audiencia para una nueva serie original en la historia del canal.

“Fue maravilloso ver a millones de fans de ‘Game of Thrones’ volver con nosotros a Westeros”, declaró en un comunicado el director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys. Así que como verán, parece que todos andan contentos con la llegada de esta producción, pues tanto los fans como la crítica especializada reaccionaron de manera positiva (ACÁ les dejamos la reacciones) al capítulo estreno dirigido por Miguel Sapochnik, quien es un verdadero conocedor de este universo y nos regaló episodios épicos en la serie protagonizada por Kit Harington y Emilia Clarke.

Esto apenas es el inicio de House of the Dragon y todo indica que así como Game of Thrones, cada domingo nos tendrá al filo del asiento checando qué es lo que pasará con la familia Targaryen y la guerra civil que se librará entre Rhaenyra y Daemon (AQUÍ les contamos el conflicto real que inspiró esta historia). Así que agárrense, porque se nos vienen semanas intensas dentro del universo de George R. R. Martin.