Lo que necesitas saber: El 11 de febrero a las 17:30 se juega el Super Bowl LVIII en Las Vegas

Super Bowl aquí y allá, toda la conversación en el mundo deportivo recae en el juego más importante de la NFL y te explicamos con lujo de detalle lo que debes de conocer sobre la edición LVIII (58) del Super Tazón.

¿Quién juega?

Vamos desde lo básico, porque hay dos conferencias de 16 equipos. Siete de cada una avanzan a los playoffs (el mejor de la conferencia Nacional y Americana descansan) y así se van cruzando hasta que sale el campeón de conferencia.

Al final de la postemporada, tenemos a dos campeones de conferencias y son esos dos equipos los que se enfrentan en el Super Bowl, en este caso, para la edición LVIII (58) se enfrentan los Chiefs de Kansas en contra de los 49ers de San Francisco.

Los cascos para el enfrentamiento en el Allegiant Stadium – Foto: Getty Images

¿Dónde se juega el Super Bowl LVIII?

No tiene una sede fija, desde mucho tiempo antes se elije un estadio para que albergue el partido por el Super Bowl y para la edición LVIII (58) se realizará en Las Vegas.

El Allegiant Stadium, casa de los Raiders, es el escenario en el que se jugará el trofeo Vince Lombardi, así se llama el trofeo que reciben los campeones y te explicamos la razón.

De momento, ya están elegidas las siguientes tres sedes del Super Bowl, o sea, hasta 2027 (Louisiana para 2025 y California para 2026 y 2027); así que, a planear y ahorrar si se quieren lanzar.

Y si se lo preguntaban, ¿algún equipo puede ser local en su estadio para el Super Bowl? La respuesta es sí, de hecho, los Rams ganaron el campeonato hace un par de años en su propia casa.

La construcción del Allegiant Stadium de los Raiders – Foto: Getty Images

¿Cómo y dónde puedo ver el Super Bowl LVIII?

Al ser un evento mundial, existen varias transmisiones para ver el Chiefs vs 49ers; algunas de a grapa y otras con televisión de paga, además de algunas opciones de streaming.

Canal 5 y Canal 7 de Televisa y TvAzteca, respectivamente, tendrán el partido en televisión abierta. Fox Sports y ESPN, serán encargados de la transmisión restringida.

Star+, Blue To Go de Sky y VIX también tendrán sus transmisiones vía streaming, por aquellos que no planearon con tiempo y tienen compromisos de los que no se pueden zafar.

La Ciudad del Pecado y del futbol americano con el Super Bowl LVIII – Foto: Getty Images

Terminología y castigos

No es tan complicado entrarle de lleno a la NFL, aunque puede parecer difícil no lo es tanto. Acá tenemos una nota totalmente enfocada a aprender lo básico del futbol americano.

Peeeeeeeeeeeeero, algo que sí es un poco más complejo son los castigos de los árbitros. Utilizan un pañuelo amarillo para señalar un castigo y señas especiales para explicarlo.

Pañuelo amarillo usado por el árbitro en la NFL – Foto: Getty Images

Desde fuera de lugar (aquí también existen, aunque son diferentes), hasta rudeza innecesaria, sin olvidarnos de las interferencias tanto defensivas como ofensivas.

Son muchos los tipos de castigos y acá te dejamos algunos de los castigos que seguramente verás en el Super Bowl LVIII y las siguientes temporadas que te waches.

Glosario futbol americano – Foto: Sopitas.com

Los jugadores a seguir

Ya hablamos un poco de reglas, terminología, qué equipos juegan el Super Bowl LVIII y dónde se va a jugar. Ahora, es momento de decirles algunas de las figuras a seguir.

Los mariscales de campo son de los jugadores claves para cualquier partido de futbol americano, sencillamente porque son los comandantes de la ofensiva y los que deciden qué jugada lanzar.

Así que, vamos a hablar de Patrick Mahomes, QB de Chiefs, que está en busca de su tercer campeonato en Super Bowl, y es un portento de deportista. Saca pases que nadie espera y lo hace, porque en su infancia también era un súper dotado para el béisbol.

Patrick Mahomes ganó el Super Bowl con los Chiefs y es candidato a MVP – Foto: Getty Images

Ahora, vamos con Brock Purdy, el QB de 49ers, que tiene un historia bastante peculiar. Los jugadores llegan a la NFL después de unos años en el futbol americano colegial y el Draft.

Bueno, a Brock Purdy lo eligieron hasta el último, literal fue la última selección de Draft y se le conoció como “Mr. Irrelevant”. Las circunstancias lo pusieron como titular de San Francisco tras dos lesiones graves de dos QB’s.

El resto es historia, porque su rendimiento es casi de GOAT, no ha perdido muchos partidos y encima de eso, ya tiene a su equipo jugando un Super Bowl, el LVIII (58).

Borck Purdy, jugará su primer Super Bowl – Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeero, no son los únicos jugadores a seguir. Christian McCaffrey proviene de una familia dedicad a los deportes y en su posición -donde regularmente jugadores de color son los que brillan-, se le llegó a discriminar por ser blanco.

Otro a seguir, ahora del lado de los Chiefs es Travis Kelce. Ala cerrada con impacto inmediato en su equipo y sin él, Kansas estaría lejos del Super Bowl LVIII. Casi deja el futbol americano por andar de fiestero, afortunadamente no lo hizo y hasta es pareja de Taylor Swift.

Travis Kelce se fue a Argentina para estar con Taylor Swift – Foto: Getty Images

Taylor Swift y su llegada a la NFL

Para nadie es un secreto que Taylor Swift se está robando toda la atención en la NFL y el Super Bowl LVIII no es la excepción, porque incluso, se habla más de Tay-Tay que el mismo Usher, protagonista del show de medio tiempo.

Muchas swifties que no saben de futbol americano, sintonizaron los partidos de NFL para ver qué hacía su artista favorita y eso le significó a la liga, millones de dólares en ganancias.

¿Teorías conspirativas o será que es un romance armado? Solo Travis Kelce y Taylor Swift lo sabrán, pero de que hacen un poco más atractivo todo el entorno de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce – Foto: Getty Images

Hablando de entorno, también hay apuestas para el partido

Cuando hablamos de que la NFL ganó mucho con Tay-Tay, es cierto y son cantidades de siete cifras… pa’que se den una idea. Y en el Super Bowl LVIII todos ganan, como en la pirinola.

Se espera que este 2024 se rompa récord de apuestas en Estados Unidos y en México, también hay una buena base de fanáticos de las apuestas deportivas que tendrán su dinerito invertido.

Este nuevo mundo de las apuestas está creciendo como la espuma y si creen que algunas son raras, están en lo cierto porque se puede apostar a absolutamente todo.

Desde el lanzamiento de la moneda antes del partido, cualquier estadística del Super Bowl LVIII, si Taylor Swift saldrá comprometida del Allegiant y hasta el color del gatorade… es una locura lo que genera el gran partido.

La locura de las apuestas para el Super Bowl LVIII – Foto: Captura de pantalla

