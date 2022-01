Son bien conocidas algunas conexiones entre las películas que Quentin Tarantino ha escrito, dirigido y hasta en las que ha actuado. Con los años ha construido uno de los universos fílmicos más fascinantes que a la fecha se siguen expandiendo (el MCU se queda corto, pues) entre personajes, situaciones y marcas.

Es bien sabido, por ejemplo, que Tarantino se inventó los cigarros Red Apple que aparecen en Pulp Fiction en la mesa de Honey Bunny y Pumpkin, o bien, también los fuma Mia Wallace. Los vemos en un anuncio en el aeropuerto de Tokio en Kill Bill y enThe Hateful Eight.

Sin olvidar que el mismo Tarantino los consume en From Dusk Till Dawn, al igual que Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood. Hasta Rick Dalton hace un comercial para decir, al final, que son una porquería. Y tampoco podemos olvidar la cadena de Big Kahuna Burger que inspira la parte de Ezequiel 25:17 en Pulp Fiction y se mencionan o devoran en Reservoir Dogs, Four Rooms y Death Proof.

Algunos ya conocen bien esas conexiones y se las saben de memoria. Pero por acá, sólo porque somos fanáticos de Quentin Tarantino, es que repasamos cómo sus películas se han ido conectando con el paso de los años.

Los Hicox

Si alguien sabe construir una atmósfera llena de tensión, ese es Quentin Tarantino. Y el mejor ejemplo es el momento en que cada uno de los personajes de The Hateful Eight se van revelando (y eliminando) gracias a la astucia del Major Marquis Warren con la ayuda del sheriff de Red Rock, Chirs Mannix.

Con la ayuda del estofado de Minnie y la silla de Sweet Dave, es que Warren descubre que todos a excepción de Mannix, forman parte de la pandilla de Daisy y están ahí para liberarla. El señor Bob, Joe Gage y Oswaldo Mobray, de quien descubrimos su verdadero nombre es Pete Hicox, interpreado por Tim Roth.

El apellido del supuesto verdugo, es la primera conexión de esta nota con otra de las películas de Tarantino. Se trata de Inglourious Basterds donde aparece un personaje llamado Archie Hicox, un teniente del ejército británico que se hace pasar por un militar alemán como parte del plan de los bastardos para infiltrarse en Alemania. Este personaje fue interpretado por Michael Fassbender.

Los Donowitz

En esta misma cinta, Eli Roth interpreta al sargento Donny Donowitz, mejor conocido como el “Oso Judío” que mata a los nazis con un bat de beisbol como parte del grupo secreto de judíos estadounidenses liderado por el teniente Aldo Raine. Donny muere dentro del cine de Shosanna en Francia al cierre de la cinta.

Pues bien, hay una conexión entre Inglourious Basterds y True Romance. Esta última es una cinta de 1993 dirigida por Tony Scott con un guion de Quentin Tarantino (por cierto, le costó mucho trabajo mover la historia para que la produjeran).

Aquí, los protagonistas llamados Clarence y Alabama tienen una maleta llena de drogas que pretenden vender. Por lo que entran en contacto con un productor llamado Lee Donowitz. Muchos creen que Donny Donowitz es el ancestro de Lee, interpretado por Saul Rubinek.

Alabama y Mr. White

Hablando de True Romance… también hay una conexión entre esta cinta y Reservoir Dogs, las cuales están separadas por un año. En la primera cinta que mencionamos, la protagonista es una mujer llamada Alabama interpretada por Patricia Arquette. Es una trabajadora sexual que conoce a Clarence, un sujeto del que se enamora y huye con una maleta llena de dinero (la maleta mencionada con ateriordad).

Del otro lado, en Reservoir Dogs conocemos a un grupo de criminales que no se mencionan por su nombre, sino apodos derivados de colores. Así es como conocemos a Mr. White interpretado por Harvey Keitel, un ladrón experimentado que form parte del grupo de Joe Cabot para robar unos diamantes. En uan de las escenas de esta cinta, Mr. White dice que que trabaja con una mujer llamada Alabama.

Los Dimmick

Ya entrados en el tema de Mr. White, es que hemos de mencionar otra conexión que este personaje establece con un persobaje, pero ahora, de la película de Pulp Fiction. Ya sabemos que la mayoría de los nombres de los protagonistas de Reservoir Dogs nunca se mencionan para mantener el misterio de quién es el infiltrado.

Sin embargo, llegamos a conocer el nombre de tres de ellos, incluido el de Mr. White, el cual resulta ser Larry. Ahora bien. En los primeros borradores del guion de Reservoir Dogs y algunas escenas eliminiadas, descubrimos que el nombre completo es Larry Dimmick, lo que nos lleva directamente a Pulp Fiction con uno de sus personajes.

En ambas películas, Quentin Tarantino interpreta a dos personajes. Mientras en Reservoir Dogs es Mr. Brown, en Pulp Fiction es Jimmie Dimmick. Se trata de un personaje secundario que aparece cuando Jules y Vincent le llaman para que les preste se garage y puedan limpiar el auto tras la accidentada muerte de Marvin. Una vez más, el apellido es la conexión dentro del mismo universo.

The Bonnie Situation

Sin irnos muy lejos, Jimmie Dimmick establece otra conexión con esta misma película. Jimmie hace un delicioso café (según Jules) y tiene una esposa llamada Bonnie. Ella es una enfermera que tiene el turno de la noche, por lo que su hora de llegada a la casa son las 9:30 am. Si Bonnie llega y encuentra a Jules, Vincent y el cadáver de Marvin, se divorciará de Jimmie.

Y como nadie quiere que eso pase, es que el señor Wolf se pone manos a la obra para arreglar todo el asunto. ¿Y esto qué tiene que ver? En Reservoir Dogs, hay un personaje llamado Nice Guy Eddie, el cual es interpretado por Chris Penn y es el hijo de Joe Cabot, aquel que arma todo el asunto del robo. Cuando se entran que Mr. Orange está herido, Nice Guy Eddie menciona a una enfermera llamada Bonnie a la que le pueden pedir ayuda.

Los Vega

Sin Jimmie, Jules y Vincent no habrían podido llevarle la maleta con el misterioso artefacto dorado a Marsellus. Y es con ellos que llega la conexión más conocida del universo de Quentin Tarantino: la de los hermanos Vic y Vincent Vega. Es tan conocida esta relación, que incluso el director pensó pensó en armar toda una producción con ellos.

Vic y Vicnent Vega son intepretados por Michael Madsen y John Travolta, respectivamente. Vic Vega es el psicópata Mr. Blonde de Reservoir Dogs mientras Vincent es uno de los matones de Marsellus Wallace en Pup Fiction. En la ópera prima del director, llegamos a conocer el nombre de Mr. White, Mr. Orange y Mr. Blonde.

Y de este última se revela que es Vic Vega. La conexión se hizo hasta 1994 con el estreno de Pulp Fiction y la presentación de Vincent. Como les platicamos, Tarantino pensó en hacer algo con ellos sobre sus orígenes dentro del crimen, pero mientras pasaba el tiempo, más complicado sería. ¿Por qué? Porque ambos personajes mueren en sus respectivas películas, y conforme envejecían los actores, sería imposible regresarlos a la pantalla.

Fox Force Five

Esta, más que una conexión, es una casualidad que muchos han encontrado interesante entre dos películas. En Pulp Fiction, Mia Wallace es la esposa de Marsellus que intentó ser actriz. Durate su centa con Vincent Vega, le platica que participó en un piloto del que nunca aprobaron su producción. La serie se llamaría Fox Force Five protagonizada por cinco mujeres asesinas.

Mia daría vida a “la mujer más letal del mundo con un cuchillo” junto a una rubia que funcionaría como líder, una japonesa experta en kung fu, una mujer afrodescendiente que se caracteriza por su conocimiento en explosivos, y una francesa que utilizaría el sexo como un arma mortal. Las cinco encajan bastante bien con las mujeres que forman parte del Deadly Viper Assassination Squad de Kill Bill.

Beatrix Kiddo domina el delicioso arte de la espada samurari como Mia. Elle Driver podría ser la rubia líder del escuadrón mientras Vernita Green ocuparía el lugar de la mujer con explosivos. O-Ren Ishii y Sofie Fatale, japonesa y francesa, completarían al grupo. ¿Les late la conexión?

Los Koons

Pulp Fiction tiene una de las escenas más emblemáticas con uno de los mejores monólogos cortesía del Capitán Koons, interpretado por el sensacional Christopher Walken. Él es un héroe de guerra (Vietnam) que durante dos años, guardó en su trasero el reloj de oro del padre de Butch Coolidge, quien ya lo había guardado en su propio trasero por cinco años.

Después de que Koons regresa a casa con su familia, es que va en busca de Butch para darle el reloj. Este artefacto se vuelve el. objeto más preciado del boxeador, y por el cual arriesga su vida cuando entra en conflicto con Marsellus Wallace. Pero en realidad, es el que Capitán Koons donde reside esta conexión.

Parece que el militar, por su apellido (otra vez), establece una relación dentro de Django Unchained. En esta película de 2012, Django es un exesclavo cuya libertad se la otorga el doctor Schultz, quien decide enseñarle su oficio de cazarrecompensas. Schultz se dedica a matar a los hombres más buscados y cobrar la recompensa por ellos.

En la primera tarea que se le asigna a Django, debe matar al criminal Crazy Craig Koons, cuyo nombre aparece en el cartel como parte de una pandilla de la que se cobra una recompensa de 7 mil dólares. Django duda si matar a Koons porque se encuentra frente a su hijo. Pero cuando Schultz le explica que el sujeto era un lunático, Django puede disparar. Crazy Craig Koons es el tatara tatara abuelo del Capitán Koons de Pulp Fiction.

Los Schultz

El personaje del doctor Schultz es uno de los más queridos dentro del universo de Quentin Tarantino. No sólo odia la esclavitud y la violencia innecesaria, sino que al liberar a Django y conocer su historia, decide ayudarlo para rescatar a Broomhilde. Y no sólo eso. Al final, mantiene sus principios y se niega a darle la mano a Monsieur Candie, sacrificando su vida.

El doctor Schultz también es el centro de una conexión muy sútil, pero interesante entre las cintas, específicamente con el Volumen 2 de Kill Bill. Después de despetar de un coma de 4 años, The Bride planea vengarse de todos los mimebros del Deadly Viper Assassination Squad liderado por Bill. Ellos, además de intentar matarla, le dieron muerte a su hija no nacida.

Kill Bill empieza con la rabiosa venganza de la protagonista contra Vernita Green, seguida de la muerte de O-Ren Ishii y la tortura de Sofie Fatale. En la segunda película, arma su venganza contra Elle Driver, el mismo Bill y su hermano Budd. Pero este último le da batalla en el “Chapter 7: The Lonely Grave of Paula Schultz”.

Cuando Budd descubre que lo está acechando, la toma por sorpresa y logra someterla. Su plan es enterrala en una tumba aleatoria. ¿Y de quién es la tumba? Le pertenece a una tal Paula Schultz, quien nació en 1823 y murió en 1898. Muchos han establecido la conexión y creen que se trató de la esposa del doctor Schultz.

Earl McGraw

Earl McGraw es la conexión del universo fílmico de Quentin Tarantino. Ha aparecido en cinco producciones, incluida Natural Born Killers, película dirigida por Oliver Stone con un guion de Tarantino (y se sabe que el director de Teeneesee odió el resultado por lo que hicieron con su historia). Pero la mencionamos porque esta fue la primera aparición del sheriff McGraw intepretado por Michael Parks.

Lo vemos también en From Dusk Till Dawn para hacer su entrada más grande con una película dirigida por Tarantino. Nos referimos a Kill Bill, pues Earl McGraw es el encargado junto a su hijo de la investigación por la masacre de Two Pines donde Bill y su escuadrón mataron a los invitados y prometido de Beatrix Kiddo durante el ensayo de la boda.

McGraw se acerca a la novia para examinar el cuerpo, y esta le escupe. Es así como descubren que no ha muerto, pero se encuentra en coma. Volvemos a ver al sheriff en Planet Terror de 2007 para luego tener su última aparición en Death Proof de Tarantino. Aquí, vuelve a encargarse de la investigación por la muerte de Arlene, Shanna y Jungle Julia en manos de Mike McKay. El sheriff es el único que cree que se trata de un asesinato y no un accidente como todos piensan.

Parks también interpretó a Estebán Vihaio en Kill Bill Vol. 2.