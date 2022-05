Vayan haciendo espacio en su plan del fin de semana porque este viernes 13 y sábado 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo la primera edición del Tecate Emblema en CDMX. Así como lo leen, luego de su cancelación por la crisis sanitaria, ahora vuelve con un cartel que le dará gusto a todos los de tu bandita.

Y es que todos sabemos que si bien el cartel es lo más importante de los festivales de música, la experiencia y el ambiente es lo que nos hace volver año tras año, por ello si aún no tienes lo boletos, ACÁ te dejamos todos los detalles para que vayas haciendo el plan.

Pero antes… ¡Llégale a la Silent Party de Pepsi Black!

Además de estas recomendaciones, no olvides visitar la Silent Party de Pepsi Black, ya que en ella encontrarás una rifadísima experiencia al lado de los mejores DJs con quienes podrás interactuar de una manera diferente, única y original, además de disfrutar de su música.

¿Quieres saber cómo se va a poner? Tendrás que ir para descubrirlo, por ello acá te dejamos los horarios de cómo va a estar el asunto:

Foto: Cortesía

Foto Cortesía

Ahora sí, vámonos a los actos que sí o sí debes de ver cuando te des una vuelta al Autódromo.

Foto: Getty

Backstreet Boys

¡Claro que no podíamos dejar de lado a Backstreet Boys! Con su más reciente disco DNA bajo el brazo vienen a llenarnos de nostalgia noventera. Y es que aunque no han dejado de estar activos en sus casi 30 años de carrera, son los clásicos como “I Want It That Way”, “Everybody” o “As Long As You Love Me” lo que queremos cantar a todo pulmón recordando esos tiempos de la escuela.

Pero OJO, esto no se trata solo de nostalgia, pues antes de darse una vuelta a CDMX, BSB presentó su show en Las Vegas donde se rifaron con un setlist de casi 30 canciones lleno de éxitos para todas las generaciones.

Gwen Stefani

La última vez que Gwen Stefani pisó México fue para pasar por el Parque Fundidora de Monterrey en 2019. En ese entonces pudimos escuchar tanto clásicos de ella como “Hollaback Girl”, The Sweet Escape” y “What You Waiting For?”; pero lo que realmente fue un agasajo fueron las rolotas de No Doubt que se rifó, desde “Don’t Speak” y “Just a Girl” (otra vez con la nostalgia noventera) así como “Hella Good” o “Hey Baby”.

Así que definitivamente no pueden perderse este show si lo que quieren es bailar sin parar y recordar tiempos donde las cosas eran más simples, pues Stefani es una bomba en el escenario y no para hasta que la audiencia se contagie de sus éxitos.

Kali Uchis

¡Qué gozada será ver a Kali Uchis en vivo con el ambiente de Tecate Emblema! La cantante estadounidense de origen colombiano se ha convertido en una figura importantísima para la escena de la música urbana latina e internacional. Su primer álbum Isolation fue catalogado por muchos como uno de los mejores de 2018 gracias a su experimentación con funk, soul y sus raíces latinas y nos dio joyas como “Dead to Me” or “Your Teeth in my Neck”.

Pero no fue hasta 2020 que expandió su éxito con “Telepatía”, canción que sin duda veremos y hará estallar el escenario. ¿Qué podemos esperar de su show? Probablemente alguna de las colaboraciones rifadas que se armó. ACÁ te contamos cuáles.

CHVRCHES

Acá una propuesta para aquellos y aquellas que también le entran a la onda alternativa. Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty regresan a México para presentar su cuarto disco Screen Violence, el cual se inspira en algunas historias de dolor, de horror y de muerte pero manteniendo su estilo vibrante. La cautivadora voz de Mayberry y el potente sonido synth-pop prometen transportarnos a un mood ochentero.



ACÁ te contamos cómo fue trabajar con Robert Smith y Hayley Williams en la entrevista que tuvimos con Lauren Mayberry.

Bratty

Y acá una propuesta nacional que sin duda tienes que echarle ojo y estar muy al pendiente porque, la verdad, está haciendo cosas geniales. Jenny Juárez, mejor conocida como Bratty tiene solo 22 años pero ya se ha presentado en grandes festivales y lugares como el Lunario del Auditorio Nacional, así como se ha rifado colaborando con artistas de la talla de Carlos Sadness.

Su proyecto va hacia el bedroom pop, garage y surf, el cual ha cautivado a la nueva generación de jóvenes, quienes se identifican a la perfección con las historias de amor y sus reflexiones personales que nos llegan a todos justo en el cora.

¡Disfruta Emblema al máximo con Pepsi Black!