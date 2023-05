El Corona Capital Guadalajara y la nostalgia musical en sus ediciones

En México se arman grande fiestas musicales. Con el tiempo, el país se ha convertido en un punto importante cuando los artistas preparan sus giras, y mucho de ello seguro que tiene relación con la oferta de festivales que hay en tierras mexas… Más allá de la CDMX, Jalisco es otra ciudad importante en ese sentido, y la prueba de ello es el Corona Capital Guadalajara.

Al igual que su homónimo de la capital mexa, el CC GDL se ha rifado con los line-ups que entrega desde su primer edición realizada en 2018. El talento internacional que le cae a la tierra del Tequila es variado, y si hay algo nos gusta bastante de este festival, es que también le apuestan con certeza a la nostalgia.

Imagen ilustrativa. Foto: Corona Capital Guadalajara (vía Facebook).

Han sido relativamente pocas ediciones del festival, pero cada una ha sido significativa. El toque emotivo no faltar y aquí, queremos recordar un poco del Corona Capital Guadalajara y esa nostalgia genial que nos provoca.

Corona Capital Guadalajara 2018: La primera edición (con Alanis Morissette y David Byrne)

Para el 2018, hablar del Corona Capital ya era referirse a unos de los eventos musicales más importantes de México (sobre todo por el éxito conseguido con la versión del festival en CDMX). ¿Podría repetir el hitazo en la capital de Jalisco? Por supuesto que sí.

La primera edición del Corona Capital Guadalajara se realizó en el Foro Alterno de Universidad de aquel estado, el 7 de abril del 2018. Y para ser la primera entrega del CC GDL, junto un cartelazo de lujo. Si de nostalgia se trataba, los amantes del indie rock de los 2000 tenían en Cut Copy a una banda imperdible.

Pero claro, viéndolo todo desde esa perspectiva, The Killers era la banda que se esperaba con más emoción. Es justo decir que Brandon Flowers y compañía, para ese año, ya eran considerada una de las bandas más grandes del mundo, y ya contaban con una trayectoria bastante amplia. El Hot Fuss, su disco más recordado, cumplía 14 años, una cifra que no es poca.

Cartel del primer Corona Capital Guadalajara. Foto: OCESA.

Pero la vibra nostálgica del indie dosmilero no era lo único que se podía respirar en el line-up de aquella entrega. Digo, tener a Alanis Morissette en tu cartel ya es una cosa increíble para esos amantes empedernidos de los 90. Además, la intérprete de “You Oughta Know” tenía casi 10 años sin haber pisado territorio mexicano en ese momento.

Sin embargo, el gran componente nostálgico del Corona Capital Guadalajara 2018 fue David Byrne. No siempre uno tiene la oportunidad de ver a una leyenda de ese tamaño, ni de escuchar en vivo varios de los clásicos de Talking Heads…. Como dijimos, una primera edición que dejó un grato sabor de boca.

El Corona Capital Guadalajara 2019 y la consagración inmediata del festival

Queda claro que la primera edición del Corona Capital Guadalajara fue una joya, ¿no? Pues bien, con la expectativa a tope, era momento de ver qué nos esperaba para la segunda entrega del festival… Y no defraudó en lo absoluto.

El Corona Capital 2019 tiró dos bombazos con Tame Impala y The Chemical Brothers como headliners. Y bueeeno, es cierto que el proyecto liderado por Kevin Parker no es algo que llamaríamos una banda que despierta nostalgia del todo, pues su primer disco de larga duración salió en 2010.

Pero digamos que de cierta forma, escuchar las canciones de sus primeros álbumes como Innerspeaker o Lonerism sí evocan un poco de vibra psicodélica de antaño. Currents, si bien tiene ligeros toques de vibra retro, sí se siente más actual.

Cartel del Corona Capital Guadalajara 2019. Foto: OCESA.

El toque de nostalgia vendría inevitablemente con The Chemical Brothers, que para el 2019 venían con el disco No Geography, pero que siempre son un show épico cuando se trata de sacar esos clásicos de álbumes como Dig Your Own Hole, Surrender o Come with Us.

Claro que si el asunto es ponernos muy antaños, el Corona Capital Guadalajara 2019 cumplió el sueño de muchos trayendo a Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD si lo prefieren) para llenar nuestros oídos con su estilo synthpop-new wave británico ochentero.

¿Más nostalgia? De nuevo, los amantes del indie rock de los 2000 pudieron disfrutar de bandas como Phoenix o los Yeah Yeah Yeahs, que para este Corona Capital Guadalajara llegaron ya con estela de grupos icónicos. Sí, lo sabemos: los 2000 no parece tan lejanos, pero es bastante tiempo si tomamos en cuenta los años en que estas bandas lanzaron sus primer discos.

Y después de la pandemia: el Corona Capital Guadalajara volvió para el 2022

Sí, todavía no podemos creer que se nos fueron así dos años de festivales. Pero el Corona Capital Guadalajara 2022 se rifó con una fiesta que resultó emocionante por donde se le viera. Y de nuevo, hubo nostalgia al por mayor para los amantes de la música.

Recordémoslo… Tras cinco años de ausencia, Blondie volvió a México y fue inevitable disfrutar de “Call Me”, “Heart of Glass” o “One Way or Another”, que no solo son clásicos de la banda, sino también de la historia de la música completamente. Si quieren recordar como se puso ese showsazo, aquí lo pueden leer.

Blondie en el Corona Capital Guadalajara 2022. Foto: Stephania Carmona

Aquellos que crecieron musicalmente a finales de los 90 e inicios de los 2000 también la gozaron bastante, eh… Ver a Smash Mouth tocando “All Star” y “I’m a Believer” seguro que despertó en varios esos recuerdos de la adolescencia y más.

Pero el tema nostálgico no se acabó ahí… Una vez más, esos fans de hueso colorado del indie dosmilero se volvieron a llevar un hermoso recuerdo de esa época con bandas como The Hives, The Strokes, Kings of Leon y Metric que sin lugar a dudas, se robaron el espectáculo.

¿Se dan cuenta de lo increíblemente variado que ha sido la historia del Corona Capital Guadalajara a la hora de traernos nostalgia a tope?

La historia del Corona Capital Guadalajara continuará con la edición 2023

Bueno, ha sido un gran viaje recordando la historia del Corona Capital Guadalajara… Y las anécdotas geniales continuarán en este 2023 junto a bandas como Interpol, Bloc Party, Pixies, Bright Eyes, Róisín Murphy, Sophie Ellis-Bextor, My Morning Jacket y más. Ya estamos a nada de lanzarnos para allá y pues la emoción se sientes, ¿sí o no?

Line-up del Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: OCESA