No podía saberse: Morrissey pospone concierto en México

Lo que necesitas saber: Morrissey lleva como una semana en CDMX y un día antes de su concierto, anunció que el show será pospuesto.

Aunque ya lleva un par de días en la Ciudad de México (hasta lo vimos por allá en el concierto de Garbage), parece que Morrissey seguirá con su tradición de quedar mal con sus conciertos a última hora, pues se acaba de confirmar que pospondrá su concierto en el Palacio de los Deportes.

Sí, un día antes de que lo viéramos para celebrar sus 40 años de carrera, este sábado 9 de septiembre y a través de sus redes sociales, Ocesa dio a conocer que el concierto de Morrissey no se llevará a cabo por una cuestión médica y se moverá al 31 de octubre.

Foto: Ocesa

Los boletos que ya se compraron serán válidos para la nueva fecha. Sin embargo, en caso de que quieran un reembolso pueden hacerlo a través de su cuenta Ticketmaster o bien, acudir a su taquilla o Centro Ticketmaster donde adquirieron el boleto. Esto a partir del próximo 13 de septiembre.

Morrissey pospuso su concierto en el Palacio de los Deportes de CDMX

Fue en junio pasado cuando Morrissey dio a conocer su concierto del domingo 10 de septiembre y con el cual iniciaría su tour por Latinoamérica y Estados Unidos en donde celebrará sus 40 años de trayectoria musical junto a sus fieles fans.

Sin embargo, parece que los planes del exvocalista de The Smiths cambiaron por alguna razón y ahora no escucharemos (o no por ahora) algunos temazos como “There Is a Light That Never Goes Out”, “How Soon Is Now”, “First Of the Gang to Die”, “Spent the Day in Bed” y otras más que el músico de Manchester ha hecho famosas.

El músico británico no viene a México desde hace 5 años

La última vez que Morrissey visitó México fue en el 2018 cuando se presentó en el Vive Latino y el Auditorio Nacional como parte de su gira ‘Low In High School’, así que se imaginarán la emoción de muchos al saber que este 2023 lo tendríamos de regreso después de cinco años.

Pero bueno, parece que Morrissey no quiere perder la bonita costumbre de bajarse de sus shows de último minuto. Que bueno, esta ocasión no es el caso tal cual porque el concierto se aplazó, pero aún nos acordamos de su cancelación en el Vive Latino de 2013 y derramamos bilis.

