¿Creen que han ido a un festival de música lo suficientemente grande como para rifarse el físico en 15 escenarios con una oferta de más de 400 artistas y bandas? ¿Y les gustaría que esto sucediera al ladito –literal– del mar, en un ambiente de fiesta, muuuuucha música, y euforia? Así es el Primavera Sound Barcelona, uno de los festivales de música con mayor reconocimiento a nivel mundial que acaba de celebrar una nueva edición.

Un poco de contexto del Primavera Sound

Ahí pa’ que se den un quemón: la primera edición fue en el 2001 en Barcelona y tuvo un aforo de 8 mil personas. Más de 20 años después, el mismo festival se ha expandido a otros territorios como Madrid, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, y la más reciente adquisición, Estados Unidos.

En la edición de Barcelona del 2022 se reunieron más de 400 mil personas en 3 días… ¡¿khé?! Y se dice que para esta edición del Primavera Sound Barcelona 2023 hubo alrededor de 253 mil asistentes.

Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

Y es que imaginen… acá puedes ver lo más top de la escena, desde nuevas propuestas musicales independientes, hasta las bandas más consagradas. En este festival han desfilado cantidad inimaginable de artistas, desde Phoenix, Kendrick Lamar, Pixies, Rosalía, Pet Shop Boys, Arcade Fire, Queens of the Stone Age, The National, Gorillaz, Nine Inch Nails, Portishead, Travis Scott, Pulp, Smashing Pumpkins, Radiohead… quienes ustedes digan y manden. Pero también, ha sido espacio de bandas emergentes y artistas underground (sobre todo de música electrónica).

Este es el cartel para Primavera Sound 2023 en Barcelona y Madrid/Foto vía Instagram: @primavera_sound

Así estuvo la cosa en Primavera Sound Barcelona

Y bueno, total que tuvimos la oportunidad de lanzarnos al Primavera Sound Barcelona 2023 para contarles todo lo que vivimos en el festival. En términos generales, es un graaan festival, y muy bien organizado. Han sabido superar los obstáculos de mala gestión de ediciones pasadas (sobre todo, las largas filas del 2022).

Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

En cuanto al mood, hay de todo y depende mucho el día. Por ejemplo, de los 3 días de festival, hubo días que daban la vibra de ser súper familiares, y otros días donde literal parece que los asistentes iban a volarse los sesos en ciertos actos (cof cof, Skrillex). Lo que sí, es que en el Primavera Sound Barcelona no vas a ver tantos ofnis mamalones (más que con Rosalía, plop!), acá la gente va a escuchar música y a fiestear.

Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

A pesar de que toda la semana hay actividades del Primavera Sound, el festival en su edición de Barcelona se llevó a cabo en el Parque del Fórum del 1 al 3 de junio con un éxito total. Los headliners en esta edición fueron Blur (siiii, con su esperado regreso que fue majestuoso), New Order, Halsey, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Rosalía y Calvin Harris quienes, junto con más de 400 artistas, armaron tremendo fiestón en Barcelona.

Blur en el Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Getty Images

Lo que más nos gustó del Primavera Sound Barcelona

Muchísima oferta musical, nuevas propuestas y espacio suficiente para bailar

Si bien Coachella es uno de los festivales predilectos para escuchar y conocer los nuevos proyectos en potencia –que en teoría estarían dominando la escena musical de los siguientes años–, el Primavera Sound no se queda nada atrás. Y es que dimensionen esto: más de 400 artistas de todo tipo repartidos en 15 escenarios durante 3 días. Pop, rock, hip hop, electrónica, punk, DE TODO.

Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

Y a pesar de que se dice que en la edición del Primavera Sound Barcelona 2023 hubo más de 250 mil asistentes entre los 3 días, fuimos testigos de cómo siempre había espacio para todos.

No es como que todos se aperraran ahí todos apretados hasta adelante como a todos nos ha tocado experimentar (solo con Kendrick, ahí sí pa’ que vean la asfixia estuvo rudísima), pero en otros headliners podías llegar hasta adelante sin problemas, o ponerte a bailar con espacio suficiente. Ese es un gran plus, la cultura del espacio personal está presente.

Una vista verdaderamente espectacular

Literal estás al ladito del mar. De hecho, hay un escenario justo en la orilla en donde puedes echar un brunch o una chelita viendo la agusticidad del mar. Y esa brisa hace que uno no se sienta tan encerrado entre edificios con el solazo en la mera jeta.

El Primavera Sound Barcelona ofrece unas postales espectaculares. Visualmente, esta idea de estar en un espacio enorme, con el mar a un lado y los edificios a 500 metros aprox es estar en un campo abierto.

Eso se disfruta bastante. Aparte, toma en cuenta que en Barcelona oscurece por ahí de las 9:30pm, esto quiere decir que hay luz natural durante casi todo el día. Esto puede ser bueno o malo, depende como lo quieras ver, pero de que hay más luz para admirar el mar (y hasta la luna), eso que ni qué.

Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

Bastantes opciones de comida y bebidas

Foodtrucks, restaurantes, cadenas famosas, etc. La oferta gastronómica es demasiado amplia y spots para comprar bebidas y alimentos hay por todas partes. Aparte, hay agua gratis en diversos puntos del festival, cosa que ya es bastante común entre los festivales de música más grandes del mundo.

Una de las areas de comida en Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

Excelentes opciones de movilidad para ir y regresar

Es muy fácil llegar y la salida no es nada caótica. Está increíble que hay demasiadas opciones de movilidad para llegar al Primavera Sound Barcelona, pero también para regresar a casa. Desde camiones gratuitos que salen del todo el tiempo del festival hacia la plaza de Cataluña, hasta por la línea 4 del metro que te cuesta 2 euros el viaje (o una tarjeta que cuesta 11 euros por 10 viajes).

Primavera Sound Barcelona 2023 / Foto: Christian Bertrand

Aparte, está increíble que el Parque del Fórum es taaaan grande (y con muchas salidas) que casi no hay tanto tumulto para salir, las salidas son rápidas y hasta cierto punto ordenadas. Por acá nos fuimos del festival después de ver a los headliners principales (que tocan de 2am a 3:30am), y en una hora ya estábamos en nuestro hotel en Cataluña. Con todo y caminata hacia los camiones gratuitos que pone el festival. O sea, no hay pierde con la llegada y regreso.

Y ya si te la sigues hasta las 6-7am (hora que termina el festival) te puedes regresar en metro sin ningún problema.

Hubo transmisión en vivo por parte de Amazon Music

¡Rifadísimos los de Amazon Music! Cada vez es más común que los festivales tengan su propia transmisión en vivo para que toda la gente que no pudo ir, pueda disfrutarlo desde sus casas, y el Primavera Sound Barcelona no fue la excepción.

Este festival fue transmitido a través de Prime Video así como por el canal de AmzonMusicEnVivo desde Twitch, cubriendo las actividades de 4 de los 15 escenarios que había en el festival. Y está cañón porque hasta tuvimos la oportunidad de meternos a uno de los estudios móviles donde sucede toda la magia para que tú puedas ver el festival desde donde quieras. Directores de cámaras, operadores, productores, y un gran equipo es el que está detrás de estas transmisiones y nos contaron un poco del proceso.

Checa este video en donde explicamos un poco mejor cómo funciona la cosa para que sucedan estas transmisiones en vivo de festivales.

Que por cierto, tuvimos la oportunidad de platicar brevemente con Kirdis Postelle, Global Head of Artist Marketing de Amazon Music, y Claire Imoucha, Head of Music Industry, Amazon Music Spain para que nos dieran un poco de contexto del compromiso de la marca por llevar estas transmisiones a gran parte del mundo.

Hablamos un poco de los retos para esta edición del Primavera Sound: “No diría que ha habido desafíos específicos, pero esta es la transmisión en vivo de nuestro festival más grande hasta la fecha, transmitiendo a través de cuatro canales de Twitch y Prime Video simultáneamente, por lo que tomó varios meses y un gran equipo en todo el mundo para entregar esto. transmitir a los fanáticos. Tenemos la suerte de trabajar con grandes personas en Amazon Music, Twitch, Prime Video y Primavera Sound para que esto suceda“, dijo Kirdis.

Y seguro te estarás preguntando, ¿cómo se eligen a las bandas que serán transmitidas en vivo? Bueno, Clarie nos dijo: “Hemos trabajado en estrecha colaboración con el equipo de Primavera Sound para transmitir una gran lista de artistas de muchos géneros, desde Christine and the Queens hasta Arlo Parks, Maneskin y Julia Jacklin, y muchos más. Aquí en Barcelona hay 15 escenarios llenos de artistas increíbles y, naturalmente, no podemos transmitirlos a todos, pero creemos que tenemos una gran variedad disponible para los fanáticos en casa a través de Twitch y Prime Video“.

Lo que no nos latió tanto del Primavera Sound Barcelona

Los precios de las chelas sí están un poco elevados

Si decides lanzarte, toma precauciones si padeces de esa sed peligrosa en festivales, pues en Primavera Sound, el vasito (pequeño) de cerveza cuesta 5,50 euros (algo así como 100 pesos), peeeeero, también te cobran el vaso por 1 euro más, mismo que puedes reutilizar para no estar gastando plástico ni generando basura. Entonces, más vale que cuides tu vaso para que no tengas que estar pagando 1 euro cada vez que quieras agua, cerveza, o cualquier otra bebida.

Estos vasos son los mismos que han dado en ediciones pasadas y que se reutilizan, es más, existe una leyenda urbana que dice que si juntas todos los vasos de todas las ediciones, te ganas un abono para la siguiente edición, ¿será?

Vasos del Primavera Sound / Foto: @str0phariaceae

Los vasos están lindos pues son de ediciones pasadas del festival, sin embargo, podría ser un poco molesto estar cuidando tu vasito toooodo el tiempo, aunque por otro lado, es una buena manera de ayudar al medio ambiente y evitar un poco la generación desmedida de basura. Solo que… ¿120 pesos por poco menos de una lata pequeña de cerveza? Híjole…

Control de seguridad demasiado laxo

O sea sí, nos gusta la fiesta y todo, y no queremos ser party poopers pero el control de seguridad es casi nulo. Puedes pasar lo que sea… no te revisan casi nada de nada. Solo que abras tu mochila o cangurera, y listo, pásale. No hay cateo no hay nada. Y sí, probablemente digas “uyyyy el paraíso”, pero tiene más implicaciones de las que crees. Tanto por seguridad, como por temas de salud.

Se sabe que la cultura del español es un tanto así… muy laxos para este tema, pero sí vimos una gran diferencia entre los chequeos para ingresar a algún recinto en Estados Unidos o México, que en Barcelona, donde realmente no te revisan casi nada.

Carritos de golf pasando entre la gente

Esto era un tema porque cuando había tumultos de gente caminando de un escenario a otro, siempre pasaban carritos de golf para transportar al staff o trabajadores del festival, sin embargo, pasaban entre la gente. Es decir, no había una ruta específica en donde podían pasar, sino que iban tocando el claxon para que la gente se quitara.

Ahora, imagina eso, TODO el tiempo TODO el día… pueden provocar un accidente porque seamos sinceros, no es como que todo el mundo esté en sobriedad absoluta.

Veredicto final de Primavera Sound

Es un gran, gran festival. Se respira la buena vibra y buena onda por todos lados. Pero sí ahórrale porque en pesos mexicanos sí se pone ruda la cosa en cuanto a los gastos que se deben hacer.

Hay bandototototas en cada edición, o sea que las propuestas musicales en el Primavera Sound siempre serán garantías, y podrás vivir y escuchar de diversos los géneros.

A pesar de que ya asiste un cuarto de millón de personas, es muy raro que te sientas apretadísimo pues generalmente hay espacio en todos los puntos de los 15 escenarios. La comida es deliciosa, hay merch increíble y por supuesto los stands de Flatstock para todos los amantes de la serigrafía. De hecho, este año México estuvo presente con Mercadorama.

Excelente servicio, cinco estrellas. Ah, y por si te estás animando, aparta la fecha pues Primavera Sound Barcelona 2024 se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio.