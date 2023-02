¿Cómo estuvo la noche con Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan?

Foto: Instagram: ninos_heroes_

Silvana Estrada brilla con luz propia en medio de la oscuridad del Teatro Metropólitan: Los primeros acordes de “Mas o Menos Antes” resuenan y el Teatro Metropólitan retumba con fuerza: Es ella, su cuatro venezolano y los coros de miles de fans contra el mundo.

El ambiente es tan íntimo como si estuviéramos en una cita con esa persona especial… olvidamos que estamos en un lugar abarrotado de almas, ¡sold out! La segunda noche de Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan fue una fiesta por el primer cumpleaños de Marchita.

Foto: Instagram @ninos_heroes_

¿Le cantamos el “Happy Birthday”? No, pero poco nos faltó. Marchita es el álbum que la revista Rolling Stone y otros medios especializados reconocieron como uno de los mejores del 2022 y Silvana Estrada lo repasó de principio a fin.

“Te Guardo”, “Sabré Olvidar” y “Marchita” son esas canciones en las que las voces de todos se vuelven una: “Te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor… y mi almohaaa-daaa”.

Entre visuales minimalistas y un sonido muy orgánico Silvana Estrada te lleva por un espiral de emociones que no sabías que tenias. Y, si le pones un cuarteto de cuerdas en el fondo, ¡hasta las lágrimas se te salen!

Foto: Ocesa/José Jorge Carreón

“Casa” más que una canción es todo un performance de instrumentos que entonan y desentonan a la perfección. Mención honorífica para los músicos que la acompañan en el escenario y se rifan el acto abridor. ¡Le suman oro puro a la interpretación!

¿Momento icónico? Cuando sube a una fan al escenario y le canta, frente a frente, “Si Me Matan“. Con dedicatoria especial para una otra gran fanática: Adriana Hernández, la estudiante de la UNAM que perdió la vida en el accidente de la Línea 3 del Metro.

Foto: Ocesa/José Jorge Carreón

“Esta canción es sobre el feminicidio pero la corrupción también mata. ¡Vivas nos queremos”. – Silvana Estrada

¿Nosotros? Con en nudo en la garganta y la lloradera a todo lo que da. Pero la esperanza regresó con “Se Me Ocurre”, imaginando un mundo sin miedo. Luego de pasar por “Brindo” —dedicada a su mejor amigo Jorge Tirado y su hermano—, “Amor Eterno” del buen Juanga, llega “Tenías Que Ser Tú” y todo el Teatro Metropólitan se levanta a bailar una cumbia sabrosona para cerrar.

Foto: Instagram @ninos_heroes_

El diseño del show estuvo a cargo de Niños Héroes, un estudio creativo y de producción que corre de Madrid hasta la Ciudad de México y de regreso. Su chamba en la escenografía es clave para entrarle a ese ambiente mágico que te envuelve por todos los sentidos. ¡También diseñaron la merch oficial! AQUÍ puedes ver más de su trabajo.

Foto: Ocesa/José Jorge Carreón

Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan cumplió todo lo que prometía: Una noche de emociones a flor de piel a tono con esas melodías que te apapachan, te revuelcan y te vuelven a abrazar. Regresamos a casa satisfechos y con la esperanza de seguir viéndola triunfar.

¿Quién es Silvana Estrada?

Foto: Instagram @silvanaestradab

En pocas palabras: Autora de señores rolones que coreamos día y noche. Más extendido: Cancionera con una voz que te eriza la piel como cualquier poeta con sus versos. Nació en Coatepec, Veracruz y a sus 25 años tiene una carrera que, desde ya, es legendaria.

Las primeras presentaciones de Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan nos recuerdan el porqué está en nuestro top de favoritas. Esa voz tremenda la llevó a ser la primera mujer latina en firmar con Glassnote Records, la mismísima disquera de CHVRCHES.

Foto: Getty Images

Silvana Estrada tiene también sus propias sesiones musicales en Tiny Desk y KEXP Live, por donde pasan los mejores artistas de México, EE.UU. y el mundo.

Seguramente estás pensando “denle un Grammy a esta mujer”, ¡y ya lo tiene! En noviembre del 2022 se llevó su primer galardón de la Academia: El Grammy Latino a Mejor Nueva Artista. Así pasó Silvana Estrada de estar en su cuarto escribiendo canciones en pijama a conquistar el mundo.

Silvana Estrada en México, Estados Unidos, Europa y el mundo

Foto: Instagram @silvanaestradab

El Teatro Metropólitan no es el único lugar icónico que ha pisado. ¿Ubican el Palacio Real de Madrid? Imagínenlo vacío y completamente en silencio; con Silvana Estrada parada en el mero centro, el viento volándole el cabello y estremeciéndonos con “La Corriente”.

Foto: Instagram @silvanaestradab

¡Ni se diga en Estados Unidos! The Ford en Los Ángeles, el Music Hall of Williamsburg en Nueva York, The Anthem en Washington, el Chicago Theatre, en Atlanta, Minneapolis y más rincones gringos brilló en su primera gira por el país vecino.

Ver a Silvana Estrada cantando en vivo, ya sea en el Teatro Metropólitan o en cualquier lugar, es una de esas maravillas que ya pusimos en la lista de experiencias que debes vivir. ¡Larga vida a Silvana Estrada!