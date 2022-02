Estas son las grandes ausentes de las nominaciones a los Oscar 2022

Por fin se anunciaron los nominados a los premios Oscar en su edición 94 que corresponden a este 2022. AQUÍ se los dejamos. Algunas categorías ya estaban cantadas con títulos que han sobresalido a lo largo del año entre las críticas y la audiencia, peri también hubo algunas sorpresas que nos dejaron pensando en que las cosas se van a poner buenas el próximo 27 de marzo.

Sin embargo, entre esas sorpresas hemos de contar los títulos y personajes que quedaron fuera de las nominaciones. Algunas películas recibieron varias menciones, pero no le entraron a algunas categorías que parecían tener seguras mientras otras cintas, de plano, no recibieron ni una sola nominación. Acá se las dejamos.

Denis Villeneuve

Mejor Director

Dune era una de las películas más esperadas de 2021 bajo la dirección de Denis Villeneuve. Y aunque recibió críticas mixtas, la audiencia se fue hacia lo espectacular de la cinta (y le fue tan bien en la taquilla, que se dio luz verde a la Parte 2). Cuando se estrenó, se empezaron a hablar de sus posibilidades para los premios Oscar de 2022.

Entre esos estaban nominaciones para Fotografía con Greg Fraiser, Diseño de Producción, Vestuario, Guion Adaptado y Película. Pero también se mencionó, y con mucha fuerza entre las predicciones, a Villeneuve como Mejor Director… pero no la hizo, lo cual es una verdadera sorpresa.

Entre las y los competidores quedaron Jane Campion por The Power of the Dog, Steven Spielberg por West Side Story, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Kenneth Branagh por Belfast y Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car (nominada también por Película y Película Extranjera). Algunos le apostaban más a Denis Villeneuve antes que a Spielberg y que Hamaguchi, incluso. ACÁ la reseña.

Pedro Almodóvar

Mejor Director y Guion Original

Madres paralelas es la última entrega de Pedro Almodóvar, quien le jugó a la segura al traer de regreso a su más grande musa, Penélope Cruz para el protagónico. Y si bien la española logró una nominación como Mejor Actriz después de llevarse la Copa Volpi en Venecia, es el director el que se ha quedado con las manos un poco vacías.

La cinta se llevó dos nominaciones, una para Cruz y otra para Alberto Iglesias por el score. Pero ninguna para Almodóvar por su gran guion o su trabaio en dirección, menos una mención en la máxima categoría de Mejor Película. Hemos de decir que esta vez sí se quedaron cortos con esta enorme producción.

Lady Gaga

Mejor Actriz

Antes de su estreno, y con la salida de los primeros promocionales, todos tenían las expectativas en el cielo por House of Gucci de Ridley Scott. No sólo por la presencia del director y la historia de una de las familias más infames del mundo de la moda, sino por el elenco que integraba a Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Adam Driver y Lady Gaga.

Cuando se estrenó la cinta, muchos le apostaron a una nominación a Jared Leto y a Lady Gaga, sobre todo a esta última quien volvería a repetir nominación como Mejor Actriz luego de su trabajo en A Star is Born. La cantante dio vida a Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci acusada de ser la autora intelectual de su asesinato.

Pero Lady Gaga no logró la nominación. En su lugar, muchos creen, entró a la competencia Kristen Stewart por su trabajo en Spencer de Pablo Larraín como la princesa Diana. Las demás actrices que vuelven a competir por un Oscar son Olivia Colman por The Lost Daughter, Nicole Kidman por Being the Ricardos, Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye y Penélope Cruz por Madres paralelas.

Caitriona Balfe

Mejor Actriz de Reparto

Cuando se estrenó Belfast de Kenneth Branagh, todos aplaudieron la actuación de Catriona Balfe, asegurando, casi casi, una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Pero de manera sorpresiva, su lugar se lo llevó la grandiosa Judi Dench por la misma cinta. Y ojo, no estamos diciendo que Dench no lo merezca. Pero esta vez, el impacto y la importancia del persoanje de Catriona tenía mayor reconocimiento.

Esta categoría quedó con bastantes ausentes, es justo decirlo. Las que llegaron a la final son las favorita Ariana DeBose por West Side Story y Kirsten Dunst por The Power of the Dog, Aunjanue Ellis por King Richard y la sorpresa, junto con Dench, de Jessie Buckley por The Lost Daughter. Pero sí quedó pendiente la presencia de Catriona Balfe.

Ann Dowd

Mejor Actriz de Reparto

Otra ausencia enorme en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Esta vez con el nombre de Ann Dowd, quien participó en Mass, del debut como director de Franz Kanz que reunió a un elenco que también lo hace sensacional como Martha Plimpton, Jason Isaacs y Reed Birney.

La actriz da vida a la madre de un adolescente que perpetró un tiroteo en una escuela secundaria en Estados Unidos. Ella y el padre de su hijo, se reúnen con los padres de uno de los niños que perdió la vida durante el ataque. La cinta, a pesar de tratar un tema político, deja de lado el debate para centrarse en la reconciliación y la pérdida. Y el trabajo de Dowd es simplemente sensacional. Una grave ausencia de los Oscar 2022.

Ruth Negga

Mejor Actriz de Reparto

Otro nombre que parecía estar cantado en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, pero quedó fuera. Se trata de Ruth Negga por su trabajo en Passing de Netflix dirigida por Rebecca Hall. Esta cinta está basada en una novela ambientada en la década de los 20, y el título hace referencia a las personas negras con la piel lo suficientemente clara, como para hacerse pasar por blancos.

Ruth Negga interpreta a Clare Bellew, una mujer afroamericana que se hace pasar por blanca, casada con un poderoso hombre y actuando de manera racista con las personas de color. El trabajo de Negga es sumanente destacado en una película en blanco y negro que revela una crisis de identidad colectiva.

Simon Rex

Mejor Actor

¿Sí ven que la Academia aún se resiste a reconocer películas independientes? Pues este 2022 no fue la excepción. El primer ejemplo está en Red Rocket de Sean Baker con el protagónico de Simon Rex, quien da vida a Mikey Saber, un exactor porno que regresa a su pueblo natal, Texas City, en Texas, para vivir su propio sueño americano; es decir, empezar de cero.

El trabajo de Simon Rex, para muchos medios y críticos, es el mejor de su carrera y merecía una nominación a los premios Oscar. Pero va de nuez, pues la tenía bastante complicada entre películas más populares con actores más conocidos cuyo trabajo fue más reconocido entre medios y audiencia.

Así, en la categoría de Mejor Actor quedó el favorito Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, el legenadario Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth, el más amado Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, Javier Bardem por Being the Ricardos y el ganador del Golden Globe 2022, Will Smith por King Richard.

Mahersala Ali

Mejor Actor

Mahershala Ali es uno de los actores favoritos de Hollywood, ganador de dos premios Oscar y acreedor a varios reconocimientos. Este 2022 todos esperaban que recibiera una nueva mención como Actor Principal por su protagónico en Swan Song de Benjamin Cleary donde interpreta a dos personajes: Cameron y su clon. Pero no se mencionó nada de esta película, ni siquiera la única nominación que parecía segura para el título.

Jonny Greenwood

Mejor Score

Jonny Greenwood es uno de los favoritos para la edición de 2022 de los premios Oscar. El mimebro de Radiohead recibió nominación por su trabajo en el score de The Power of the Dog de Jane Campion, y es el favorito junto al icónico Hans Zimmer, quien aparece en la lista por Dune de Villeneuve.

Sin embargo, sentimos que nos quedaron a deber un par de nominaciones más para el músico en la misma categoría. Greenwood también trabajó en el score de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson y Spencer de Pablo Larraín. Ambos trabajos son sensacionales, y si hemos de destacar uno, está en el de Spencer al crear atmósferas de tensión emocional relacionadas a la protagonista.

Pero también entendemos que la cosa no estaba fácil para la categoría de Mejor Score. Los otros nominados con Alberto Iglesias por Madres paralelas de Pedro Almodóvar, Nicholas Britell por Don’t Look Up de Adam McKay y la que parece hizo su entrada al último: Germaine Franco por Encanto.

Hans Zimmer

Mejor Score

Hans Zimmer es un monstruo dentro de la música de películas. Desde la década de los 80, cuando recibió su primera nominación, se ha convertido en uno de los músicos más importantes que además, ha colaborado con los directores más destacados de Hollywood. Y en el último año, trabajó en dos películas sumanente importantes: Dune y No Time to Die.

Como sabemos, logró nominación a los Oscar por esa primera, pero todos pensamos que también lo lograría para el cierre de la franquicia de James Bond protagonizada por Daniel Craig. Pero no, también se quedó esperando en un caso un tanto similar al de Jonny Greenwood donde ambos la tenían complicada para tener dos nominaciones en un mismo año.

Licorice Pizza

Mejor Actor, Actriz y Actor de Reparto.

Licorice Pizza es, quizá, la película más encantadora dentro de la filmografía de Paul Thomas Anderson (¿o acaso es mejor decir que es la única?). Por lo que se convirtió en uno de los estrenos más destacados de finales de 2021 que de manera inmediata se sumaron a las favoritas para ser nominadas a los premios Oscar de 2022.

Y así fue. Licorice Pizza recibió tres nominaciones de Mejor Película, Director y Guion Original, y se quedaron pendientes las de Mejor Actriz para Alana Haim y Mejor Actor para Cooper Hoffman. Ambos recibieron la aclamación por su trabajo en el protagónico al interpretar una pareja de California en la década de los 70.

Alana Haim debutó como protagonosta en este largometraje, lo mismo va para Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, colaborador cercano de Paul Thomas Anderson. Sin embargo, el que parecía tenerla más segura era Bradley Cooper por un personaje que interpreta poco en la cinta, pero de manera certera. Pero en esa categoría se repitió The Power of the Dog con Kodi Smit-McPhee y Jesse Plemons, Troy Kotsur por CODA, Ciaran Hinds por Belfast y J.K. Simmons por Being the Ricardos.

The Card Counter

Mejor Actor, Director y Guion Original

Esta película es la que nos tiene más tristes y frustrados. The Card Counter se estrenó en competencia en el pasado Festival de Venecia junto a otras cintas que sí aparecieron en los nominados a los Oscar de 2022 como The Power of the Dog, The Lost Daughter, Spencer, Madres paralelas y The Hand of God. Pero fue la única que se quedó fuera de manera injusta.

The Card Counter fue escrita y dirigida por Paul Schrader, quien ha sido muy maltratado por la Academia. Y pues sí, ahora no fue la excepción al quedar excluido después de su gran trabajo en el guion y la dirección de un drama bastante tenso protagonizado por Oscar Isaac, quien igual entrega una de sus mejores actuaciones.

La cinta corrió la misma suerte de First Reformed, la cual fue aclamada, pero se llevó al olvido sólo con una nominación de Mejor Guion. Pues bien. The Card Counter no recibió ni eso y merecía algo. AQUÍ la reseña.

The Green Knight

Mejor Actor, Fotografía, Vestuario y Efectos Especiales

The Green Knight de David Lowey se estrenó en julio de 2021 y fue tan bien recibida, que llegó a tener el 100 perfecto en algunos sitios de calificación como Rotten Tomatoes. La cinta se basa en el poema de Sir Gawain and the Green Night escrito a finales del siglo XIV. Esta adaptación está llena de fantasía, magia y grandes efectos especiales.

Por eso se nos hizo raro que no apareciera en esta categoría, y en realidad, en ninguna otra. La adaptación aunque se toma sus libertades, está muy bien escrita y dirigida, por lo que se perdió una segunda nominación que era justa. Y por último, está la actuación de Dev Patel como Gawain, quien realizar un viaje iniciático para probarse como caballero. Pero tampoco lo logró y era difícil que siquiera se le tomara en cuenta a la película. ACÁ les dejamos una guía completa de la cinta.

Annette

Mejor Canción Original

Annette se estrenó en Cannes y a pesar de que dividió las opiniones del público, todos llegaron al acuerdo de que la canción principal del musical merecía mucho reconocimiento, cortesía de los hermanos Mael de Sparks, autores de la historia e intérpretes de la genial “So May We Start”.

Por acá le apostábamos mucho a que esta canción recibiría una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. Pero nada. Annette no apareció en las nominaciones, ni siquiera en esta categoría o en alguna relacionada con la música o el sonido.