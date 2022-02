Dr. Dre y Eminem regresan al Top 10 después del medio tiempo del Super Bowl

El show del medio tiempo es complicado. Al tratarse de un espacio de entretenimiento a la mitad (literal) de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, hablamos de un show que debe ser corto, conciso, divertido e importante en niveles culturales. Los últimos años, es justo decirlo, habían variado sin alcanzar un nivel alto. Sin embargo, este 2022 Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar aventaron una bomba.

¿Por qué? Porque el hip-hop (y como consecuencia el rap) es el género más relevante dentro de la música de Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque a pesar de esto, nunca había encontrado un lugar en algo tan relevante como el medio tiempo del Super Bowl. Y ojo, no es que algunos raperos no hayan formado parte del show, pero nunca como acto principal.

Pero para el Super Bowl de este año, Dr. Dre tomó la batuta, y al ser la figura definitiva del género, reunió a algunas de las estrellas más grandes en un evento que tuvo resultados más allá de los 15 minutos: algunos de estos artistas volvieron a los primeros lugares en todo el mundo. Es más importante de lo que parece. ACÁ les dejamos el show completo.

Dr. Dre y Eminem están en la cima

No es que se hayan ido o estuvieran perdidos. Pero digamos que su trabajo no había estallado de la forma en la que lo hizo en esta última semana. Tras su presentación en el Super Bowl donde tocaron rolas como “Lose Yourself”, “Forgot About Dre”, “California Love” y “Still D.R.E.”, es que registraron un lugar en el top 10 de Billboard 200.

El disco compilatorio de Eminem titulado Curtain Call: The Hits de 2005, entró en el top 10 (en el octavo lugar, para ser más específicos). Antes se encontraba en el lugar 126. En cuanto al disco Dr.Dre 2001 que estaba en el 108, pasó al noveno lugar en tan sólo una semana dentro del mismo chart.

Ahora bien. No sólo está el tema de que la gente se puso a escuchar a Eminem y Dr. Dre como si no hubiera un mañana. Sino que también volvieron a la vieja escuela de comprar el material discográfico. Y estos dos discos aumentaron sus ventas en 256 y 220 por ciento, respectivamente, en tan sólo una semana.

El show del medio tiempo

Hubo algunos momentos destacados en el show del medio tiempo. Mientras muchos le apostaban a que habría un homenaje a Tupac o algunos invitados sorpresa como Missy Elliot, es que Dr. Dre sorprendió a todos con la participación de 50 Cent para tocar “In Da Club”. A pesar de que no recibió la atención que merecía, Kendrick Lamar tocó dos de las canciones más importantes de su carrera con “M.a.a.D City” y “Alright” con una coreografía a la que nos tiene acostumbrados.

Pero el momento más alto que se comentó, sin duda, fue la interpretación de Eminem de “Lose Yourself” (acompañado de Anderson .Paak en la batería), la única canción de hip hop en llevarse un Oscar en la categoría de Mejor Canción Original gracias a 8 Mile, la cual cumple 20 años este 2022. ACÁ les dejamos datos interesantes de esta cinta. Al cierre de esta rola, Eminem se hincó y causó revuelo entre la audiencia, y supuestamente, entre los organizadores del evento deportivo.

“The Next Episode” con Snoop Dogg

“California Love” con Dr. Dre y Snoop Dogg

“In Da Club” con 50 Cent

“Family Affair y “No More Drama” con Mary J. Blige

“M.a.a.D City” y “Alright” con Kendrick Lamar

“Forgot About Dre” con Dr. Dre, Kendrick Lamar y Eminem

“Lose Yourself ” con Eminem

“Still D.R.E.” con Dr. Dre with Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, Kendrick Lamar y Eminem