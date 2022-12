Por más increíble que parezca, el 2022 se nos terminó, un año que tuvo de todo pero que sin duda, resultó ser increíble para la música en vivo en México. A lo largo de estos 12 meses, se anunciaron muchísimos conciertos grandiosos en nuestro país, en los que tuvimos chance de ver sobre un escenario a actos que nos encantan, sin importar que casi siempre, nuestra quincena se fuera en boletos, pasajes, chelas, mech y más, pues como dicen por ahí: “el dinero va y viene, pero quizá tú artista o banda favorita no regrese en un buen rato”.

Y claro que antes de pensar en la conciertiza que se nos viene para 2023, queremos tomar un momento para recordar las 20 presentaciones –individuales o en festivales– que nos marcaron y que simplemente nos dejaron con el ojo cuadrado. Así que es hora de ponerse cómodos para repasar esos showsazos del 2022 que de plano no podremos superar en un buen rato. ¿Están listos? Ahí vamos .

Foto ilustrativa: Pexels.

Conciertos

Coldplay

Después de casi seis años, Coldplay regresó a México para presentar su disco Music of the Spheres con varias presentaciones en nuestro país. La banda británica arrancó tocando en Monterrey y Guadalajara, donde nos regalaron momentos épicos, como el tributo que le armaron a Taylor Hawkins o cuando tocaron “Rayando el Sol” junto a Fher de Maná, jiar jiar jiar. Sin embargo, uno de los puntos más altos de sus shows de este lado del charco fue cuando pisaron la CDMX, con cuatro conciertos que tuvieron de todo.

Además de aventarse grandes rolas con las que repasaron toda su carrera y algunas rarezas, Chris Martin y compañía se rifaron covereando “Amor eterno” de Juan Gabriel e incluso grabaron el video oficial de “Humankind” acá. Sin embargo, lo mejor de los shows que dieron en el Foro Sol fue cuando invitaron al escenario a Huillo, un niño con autismo con el que se echaron una de sus canciones, “Different is OK” (POR ACÁ les contamos su historia). Sin duda, este fue de lo más emotivo que vimos durante la gira que armaron en México, donde demostraron el amor que sienten por sus fans mexas.

Foto: Stephania Carmona.

A todo esto habría que sumarle el espectáculo visual que Coldplay armó en cada una de las fechas que se aventaron en nuestro país. Desde el escenario hasta el show de luces y por supuesto, las pulseras con las que hicieron que nos sintiéramos parte del concierto. Quizá a muchos no les encante el sonido actual de la banda y es completamente válido, pero deben aceptar que actualmente, muy pocos le entregan a su público una experiencias audiovisual de primera.

Dua Lipa

Si algo nos quedó muy claro es que durante el 2022, hubo conciertos para todos los gustos y si ustedes son fans a más no poder del pop, seguramente se emocionaron con el regreso de Dua Lipa a la CDMX. Luego de aquella presentación en el Corona Capital 2017 –donde algunos afortunados tuvieron chance de verla por primera vez en nuestro país–, la cantante británica volvió y no solo eso, abarrotó el Foro Sol, siendo el show más grande que ha dado en lo que va de su carrera.

El 21 de septiembre, Dua se subió al escenario y nos regaló un espectáculo donde demostró por qué es una de las artistas más escuchadas e importantes en los últimos tiempos. Con apenas un grupo de bailarines y una banda en vivo, apareció para cantar –en su mayoría– rolas de su más reciente disco, Future Nostalgia. Aunque eso sí, también sonaron algunas canciones de su primer álbum de estudio y por supuesto, los hits que ha lanzado junto a artistas como Elton John, Silk City y Calvin Harris.

Foto: Stephania Carmona

Pero además del setlist que se echó con esa gran voz que tiene, también nos dejó con la boca abierta gracias al show que nos entregó, en donde la vimos cambiándose de ropa varias veces, sacando los prohibidos con coreografías bastante rifadas (porque eso sí, mejoró muchísimo su forma de bailar) y agradeciendo a sus fans en cada oportunidad por hacer de su presentación en la CDMX un rotundo sold out. El Foro Sol fue testigo de la enorme evolución de Dua Lipa, pues de ser una artista emergente que prometía mucho, se convirtió en una de las figuras más importantes de la industria musical actual.

Roger Waters

Puede que no concuerden con la ideología de Roger Waters, pero es una verdadera leyenda de la música y es de los pocos artistas de su generación que a pesar de su enorme carrera, sigue ofreciéndonos un espectáculo de aquellos. Después de tres años y muchísima espera, el exbajista y mente maestra de Pink Floyd volvió a Monterrey y CDMX para presentarnos su nueva gira, This Is Not A Drill, con la que trajo un show que simplemente nos voló la cabeza.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, Roger montó un enorme escenario 360º en medio del Palacio de los Deportes, el cual estaba repleto de pantallas donde se proyectaron visuales impresionantes y consignas políticas, un luego de luces y láseres alucinantes y por supuesto, tampoco podía faltar el cerdo volando por todo el domo de cobre. Pero sin duda, este formato hizo que todos los que estaba en la pista, en algún punto del concierto, tuvieran chance de ver al músico británico muy de cerca.

Foto: Luis Áviles

Por si esto no fuera suficiente, tocó un setlist bastante completo, el cual estuvo repleto de rolas de su carrera como solista, pero también incluyó muchísimos clásicos de Pink Floyd. No importa las veces que nos visite, Roger Waters jamás dejará de sorprendernos con los conciertos que monta, porque son verdaderas puestas en escena que aunque no seas su fan, tienes que presenciar al menos una vez en la vida.

Rosalía

Si tuviéramos que armar una lista con los artistas que musicalizaron el 2022, Rosalía tendría que estar ahí. No exageramos cuando decimos esto, pues luego de El Mal Querer y sacar varios sencillos (por su cuenta y junto a otros nombres grandes de la industria), la cantautora española regresó por la puerta grande con su álbum Motomami. Por supuesto que tenía que salir de gira para promocionarlo, y México no podía faltar en la lista de países que escucharían en vivo su más reciente disco.

La artista catalana volvió a nuestro país para dar una serie de conciertos por la CDMX, Guadalajara y Monterrey, arrancando con dos presentaciones en el Auditorio Nacional donde las expectativas estaban hasta el cielo, pues no sabíamos a ciencia cierta qué esperar de su show. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños, pues en medio de una escenografía bastante minimalista, la Motomami mayor salió al escenario para aventarse sus mejores éxitos con un espectáculo alucinante.

Foto: OCESA / Liliana Estrada

Solo bastó con la presencia y voz de Rosalía, así como un grupo de bailarines con los que se aventó unas coreografías muy bien ensayadas para dejarnos con la boca abierta y de paso, conquistar a todo su público mexicano (Por supuesto que no podían faltar los Doctores Simi en sus conciertos en nuestro país. De hecho, se llevó varios y hasta ya sabía quién era este personaje bonachón). Con esta gira, la cantante española cerró uno de los mejores años de toda su carrera.

Caifanes

Por supuesto que en esta lista no podían faltar los artistas mexicanos, y antes que nada, queremos mencionar los conciertos que los Caifanes se chutaron en el Palacio de los Deportes. El 4 y 5 de noviembre, la banda regresó una vez más al Domo de Cobre para regalarnos un par de noches memorables que estuvieron llenas de nostalgia y una energía única, que solamente se sienten cuando Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y compañía están sobre el escenario.

Y es que ambas presentaciones estuvieron llenas de magia, pero sobre todo, una de las cosas que más nos latió fue ver que la agrupación mexa logró reunir a varias generaciones. Abuelos, mamás, papás, hijos y nietos se lanzaron al venue de la capital chilanga para escuchar clásicos de ayer y hoy, como “Antes de que nos olviden”, “Afuera”, “Viento”, “La Negra Tomasa”, “Nubes” “Para que no digas que no pienso en ti”, “No dejes que…”, “La célular que explota” y más.

Foto: OCESA / César Vicuña

Caifanes también dejó a muchos con la boca abierta, porque incluso se aventaron un par de rolas de Jaguares. Y a pesar de que Saúl sí se aventó uno que otro discurso –porque habló sobre los feminicidos que lamentablemente pasan en nuestro país–, la banda salió a tocar y hacer que el Palacio de los Deportes cantara y bailara al ritmo de esas canciones que forman parte del ADN musical de México.

Lorde

Cada que se anunciaban conciertos, muchos pedían a tuitazos a Lorde de regreso en México, sobre todo porque desde el Corona Capital 2018, no la teníamos de este lado del charco. Afortunadamente, en 2021, la artista neozelandesa estrenó su tercer material discográfico, Solar Power y fue el pretexto perfecto para anunciar varias presentaciones en nuestro país para 2022, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, como headliner en el Tecate Live Out y por supuesto, dos shows en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Desde antes de que se subiera al escenario del foro de la colonia Nápoles, la cantante se ganó a sus fans por regalar comida a aquellos que estaban haciendo fila para estar en primera fila. Pero hablando de lo que pasó en los conciertos que dio en la ciudad de la quesadilla sin queso, Ella Marija Lani Yelich-O’Connor –como en realidad se llama– se rifó como las grandes montando una puesta en escena sencilla pero efectiva, que incluía una enorme escalera en la que interpretó algunas rolas y un séquito de coristas que la acompañaron en la mayoría de las canciones.

Foto: Stephania Carmona

Y ni qué decir del setlist que cantó durante estos shows, pues además de escuchar algunos temazos de Solar Power, también cantó un montón de hits como “Royals”, “Green Light”, “Team”, “Perfect Places” y hasta rarezas del tamaño de “Hard Feelings” y “The Louvre”. Buena vibra, cariño y agradecimiento fue lo que se vivió con los conciertos que Lorde dio en la CDMX. Algo simplemente increíble para cerrar el 2022 a lo grande.

Fobia

Claro que en su mayoría, los guitarrazos y sonidos estruendosos dominaron durante la conciertiza que vivimos en 2022. Sin embargo, hubo excepciones, pues algunos decidieron bajarle a los decibeles y tocar shows íntimos que sin duda, nos dejaron con un gran sabor de boca. Tal es el caso de Fobia, quienes se aventaron una serie de shows en el Teatro Metropólitan de la CDMX con su formato ‘desenchufado’.

Luego de varias presentaciones en marzo de este mismo año, Leonardo de Lozanne, Cha!, Jay de la Cueva, Paco Huidobro e Iñaki Vázquez regresaron al foto del Centro Histórico para tocar su MTV Unplugged, acompañados de un grupo de musicazos de primer nivel. Y es que además de verlos en vivo sobre el escenario interpretando sus clásicos con instrumentos acústicos, también montaron una escenografía grandiosa donde incluyeron hasta juguetes –que por cierto, también utilizaron para tocar sus rolas–.

Foto: Lulú Urdapilleta

“Hoy tengo miedo”, “Dos corazones”, “Vivo”, “Hipnotízame”, “El microbito”, “Veneno vil” y hasta “No eres yo” fueron solo algunas de las canciones con las que Fobia nos deleitó a los que tuvimos chance de checarlos en el Teatro Metropólitan (incluso coverearon “Blackbird” de The Beatles). Y por supuesto, demostraron una vez más que a pesar de los años y todo lo que han pasado, siguen siendo una de las bandas más importantes e innovadoras de nuestro país.

Rammstein

Justo antes de que el mundo supiera que existía una cosa llamada coronavirus, que más tarde se convertiría en una pandemia global, Rammstein anunció con bombo y platillo su regreso a México con tres fechas en el Foro Sol de la CDMX. Sin embargo, tuvimos que aguantar un bueeeen rato para que Till Lindemann y compañía volvieran de manera oficial a nuestro país y vaya que la espera valió la pena, porque nos dieron tres noches memorables y poderosas.

Del 1 al 4 de octubre, la banda alemana se adueñó del foro ubicado entre Viaducto Río de la Piedad y y Río Churubusco, aventándose unos showsazos de aquellos donde además de aventarse canciones de su más reciente álbum, Zeit, tampoco podían dejar de lado los clásicos que los han convertido en una de las agrupaciones de metal más queridas en nuestro país, como “Du Hast”, “Engel”, “Mein Teil”, “Sonne” y hasta “Te quiero p**a!”, rola que solamente se chutaron en estas presentaciones.

Foto: Deja Gómez

Pero lo más impresionante de los conciertos de Rammstein en la CDMX no solo fueron las canciones que incluyeron en el setlist. Lo importante fue el imponente escenario que montaron en el Foro Sol, una enorme estructura que está inspirada en la estética visual del expresionismo alemán y de la que emergían un juego de luces, pantallas y sobre todo, fuego y fuegos artificiales que estamos seguros que dejaron a todos los asistentes con la boca abierta. Simplemente épicos e insuperables estos shows, la verdad.

Harry Styles

Harry Styles fue otro artista que también tuvo que esperar un buen rato para pisar tierra mexa, pues antes de la pandemia, anunció varios shows en México como parte de su Love On Tour. Luego de dos años y de reprogramar las fechas en un par de ocasiones, el cantante británico volvió por la puerta grande a nuestro país con su tercer material discográfico, Harry’s House y con el cual, abarrotó cada uno de los conciertos que dio en Guadalajara, Monterrey y por supuesto, la CDMX.

Y vaya que Harry se lució, pues a pesar de que no traía un espectáculo como tal para ver en el escenario, lo compensó por completo con su presencia, interpretación y claro, con la conexión que logra crear con las miles de fans que tiene en nuestro país. Al menos en el Foro Sol, el público coreó cada una de las canciones que Styles cantó, pero también, hizo que todos los presentes le cantaran “Las mañanitas” a una fan porque justo ese día era su cumpleaños. Un momentazo que seguramente nunca olvidará.

Foto vía Twitter: @hsmexican

“Golden”, “Watermelon Sugar”, “Sing of the Times”, “As It Was”, “Treat People With Kindness” y hasta “What Makes You Beautiful” fueron solo algunas de las rola que sonaron durante los conciertos de Harry Styles en México. Y para ser honestos, lo incluimos en este listado porque la vibra y conexión que se creó y sintió entre el artista británico y sus fans es algo que pocas veces hemos visto.

C. Tangana

En marzo de 2022, muchos nos sorprendimos con las presentaciones de C. Tangana en algunos de los festivales más importantes de nuestro país, pues tocó en el Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y Ceremonia, y armó una de las puestas en escena más increíbles que hayamos checado en vivo. Pero no fueron suficientes estos shows, es por eso que para cerrar el año, el cantante español regresó a México con su gira Sin Cantar Ni Afinar con varios conciertos en las ciudades más importantes que por supuesto, fueron sold out en cuestión de horas.

Pucho –como muchos lo llaman de cariño– volvió a dejarnos con la boca abierta, pues no solo montó una vez más su sobremesa en el Palacio de los Deportes, Arena VFG y Auditorio Citibanamex, también lo acompañaron varios invitados especiales del tamaño de Carín León, Ed Maverick, Adriel Favela, así como los infaltables en este tour de ‘El madrileño’, como Niño de Elche, que hicieron que rolas como “Párteme la cara”, “Cambia!” y “Muriendo de envidia” sonaran increíbles.

Foto: Stephania Carmona

C. Tangana se aventó un recorrido musical por toda su carrera, con rolas que los fans de antaño corearon como si no hubiera un mañana. Pero no podían faltar hits como “Ateo”, “Demasiadas mujeres”, “Tu me dejaste de querer”, “Tranquilísimo”, “Antes de morirme” y hasta se chutó covers de Los Panchos y Elvis Crespo. En pocas palabras, el artista español nos hizo sentir con estos conciertos como si estuviéramos en una película y sí, podemos decirles que su show es arte en toda la extensión de la palabra.

Phoenix

El 2022 nos trajo un montón de sorpresas en cuanto a conciertos, pues muchas bandas que nos encanta anunciaron shows bastante inesperados en nuestro país y una de ellas fue Phoenix. Luego de tres años y cacho, la banda francesa volvió para tocar en el Pepsi Center WTC de la capital chilanga y el Showcenter de Monterrey, y presentar su más reciente material discográfico, Alpha Zulu, en una fiestota llena de buena vibra que de plano no queríamos que se acabara, porque la pasamos de maravilla.

Thomas Mars, Deck d’Arcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai se rifaron como los grandes, con un setlist conformado por rolas nuevas y por supuesto, esos rolones con los que nos enamoraron, como “Lisztomania”, “If I Ever Feel Better”, “1901, “Too Young”, “Rome” y muchas más, con las que lograron que los fans que abarrotaron el foro de la CDMX salieran con una sonrisa de oreja a oreja (y quizá no lo superaron en un buen rato).

Foto: Stephania Carmona

Pero además de las canciones que Phoenix tocó en nuestro país, se aventaron un gran espectáculo para el que usaron un juego de visuales que cambiaban dependiendo el mood de las rolas y acompañaron a la perfección su música. Quizá sentimos que se pasó muy rápido su concierto, pero la agrupación francesa volvió a enamorarnos y refrendó el cariño que sienten por sus fans mexicanos.

The Strokes

La relación entre México y The Strokes es un tanto rara, pues en sus últimas presentaciones en nuestro país, han dejado a sus fans con un sabor de boca bastante agridulce (sobre todo después de sus shows en el Corona Capital 2019 y Tecate Pa’l Norte 2022, en las que tocaron menos tiempo de lo planeado y la actitud errática de Julian Casablancas). Sin embargo, la banda neoyorquina hizo que se nos olvidarán esas cosas con el concierto que dieron en el Foro Sol de la CDMX.

Y es que la agrupación no vino sola, pues se trajeron a dos grandes invitados especiales: ni más ni menos que The War on Drugs y Mac DeMarco. Pero hablando específicamente de la participación de Julian, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikoali Fraiture y Fabrizio Moretti, tocaron un setlist impecable en el que tocaron las rolas de su más reciente álbum de estudio, The New Abnormal y varios clásicos que tenía rato que no se aventaban en vivo y a todo color.

Foto: Stephania Carmona

Para que se den una idea, The Strokes se rifaron con “Between Love & Hate”, “Electricityscape” y “Undercover of Darkness”. Además, se notaba que tanto Julian Casablancas y compañía, así como sus fans mexicanos, estaban contentos por compartir este momento en el Foro Sol de la capital chilanga. Y como dicen por ahí, saldaron por completo deuda que tenían pendiente después de varios tragos amargos.

Jungle

Sin duda, el 2022 fue el año de Jungle en México. No solo tuvimos chance de verlos como uno de los actos principales del festival Vaivén junto a Sigur Rós y Porter Robinson, también anunciaron un concierto más en la CDMX que originalmente se llevaría a cabo en el Pepsi Center WTC. Sin embargo, la emoción por ver al dúo británico y la convocatoria que tienen en nuestro país ya es tan grande que tuvieron qué pasar su show a un foro más grande: el Palacio de los Deportes.

Claro que este cambio de venue fue un enorme acierto, porque no cabía ni un alfiler en el Domo de Cobre cuando Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland subieron al escenario para armar un reventón en el que no nos dieron ni un solo respiro para parar de sacar los prohibidos. Por supuesto que tocaron en su mayoría rolas de su más reciente material discográfico, Loving in Stereo, pero también sonaron hitazos como “Happy Man”, “Casio”, “Busy Earnin'”, “Cherry”, “Smile” y muchos más.

Foto: OCESA/ Lulú Urdapilleta

La vibra que se sintió en el concierto de Jungle en el Palacio de los Deportes fue increíble, pues por un momento y sin importar nada, se sintió una comunión en la que por unas cuantas horas, todos fuimos parte de una enorme pista de baile en la que nos dejamos llevar por la música del dúo británico… y siendo muy honestos, quisiéramos regresar a esa noche porque fue magia pura.

Presentaciones

Madeon (Corona Capital)

Es momento de hablar de las presentaciones que checamos en festivales, y qué mejor manera de arrancar que con uno de los mejores shows que se dieron en el Corona Capital 2022, ni más ni menos que Madeon. Después de tocar en el EDC México 2020, el DJ y productor francés regresó para dejarnos con la boca abierta en la Carpa Vivaaerobús de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con un showsazo de aquellos que cerró con broche de oro la edición del festival.

Hugo Pierre Leclercq se rifó como los grandes no solo detrás de las consolas y mezcladoras, también nos presentó un espectáculo visual único en el que lo vimos elevándose con una plataforma, como si estuviera levitando al ritmo de sus rolas (y sentimos gacho por los que no tuvieron chance de verlo en el Corona). A esto tendríamos que agregarle que se echó varios de sus éxitos, como “Pay No Mind”, “You’re On”, “All My Friends” y “Menthol”, que nos pusieron a bailar con las pocas fuerzas que nos quedaban durante el último día de actividades del CC22.

Foto: Stephania Carmona

Gorillaz (Pulso GNP)

Seamos honestos, muchos chilangos solo nos lanzamos hasta Querétaro para ver a Gorillaz, pues su presentación en el Pulso GNP y el show que anunciaron en Monterrey fueron las únicas fechas que Damon Albarn y compañía armaron en nuestro país. Y a pesar de que la entrada y salida al Antiguo Aeropuerto eran un caos, el viaje valió por completo la pena porque nos dieron uno de los mejores conciertos del 2022.

Damon es un showman y en todo momento, no dejó de brincar y emocionarnos con esos clásicos que nos encantan, como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill”, “Stylo”, Kids With Guns” y “Dirty Harry”, pero también tuvimos la oportunidad de escuchar en vivo “Cracker Island”, rola que aparecerá en su próximo disco. Para rematar, la agrupación se trajo a algunos invitados especiales, como Bootie Brown, Trugoy de De La Soul y Sweet Irie, que fueron la cereza en el pastel en una presentación vibrante, emotivo y sobre todo, memorable.

Foto: Stephania Carmona

My Chemical Romance (Corona Capital)

Desde que se anunció el impresionante cartel del Corona Capital 2022, los ojos de muchos se fijaron en un solo nombre de todos los que aparecían en el lineup: My Chemical Romance. Y entendimos perfectamente la emoción, pues tuvieron qué pasar 14 años para que Gerard Way y compañía regresaran a nuestro país, luego del descanso que se dieron hace un buen rato. Sin embargo, la espera valió la pena porque por casi dos horas, la fiebre emo regresó a la CDMX y nos pegó a todos.

La banda salió al escenario principal del Corona para aventarse un enorme recorrido musical donde no faltaron rolones como “Welcome to the Black Parade”, “Helena”, “The Ghost Of You”, “Tennagers”, “Famous Last Words”, “Cancer”, “Mama” y muchas más. Pero además del setlist que se aventaron, los incluimos en esta lista porque no solo abarrotaron su presentación –se dice que hubo más de 80 mil personas viéndolos–, lo dieron todo durante su show y tanto ellos como nosotros salimos conmovidos y con una enorme felicidad, pues al menos de este lado, muchos cumplimos el sueño de verlos en vivo y a todo color.

Foto: Stephania Carmona

Gwen Stefani (Tecate Emblema)

En 2020 y antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, nos enteramos de la llegada de un nuevo festival a la CDMX, ni más ni menos que el Tecate Embema. Después de casi dos años en espera, este 2022 por fin fuimos testigos de la primera edición, que estuvo encabezada por actos grandes de diversos géneros. Pero sin duda, una de las artistas más esperadas fue ni más ni menos que Gwen Stefani.

La cantante estadounidense se subió al escenario principal para regalarnos una presentación increíble que para muchos, se llevó por completo el Emblema. Gwen interactuó con las miles de personas que aguantaron horas para verla en primera fila y por supuesto, sacó lo mejor de lo mejor de su repertorio –desde su paso por No Doubt hasta su carrera solista–, chutándose rolas como “Don’t Speak”, “The Sweet Escape”, “Underneath It All”, “Cool”, “Hey Baby”, “Just A Girl” y “Rich Girl”, que nos dieron un gran trancazo de nostalgia e hicieron que la pasáramos de maravilla.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Run The Jewels (Corona Capital)

Y mientras la mayoría estaba viendo a My Chemical Romance, en la carpa Vivaerobus, Run the Jewels la estaba rompiendo durísimo en el Corona Capital 2022 –en uno de los empalmes más complicados y que nos dolieron gacho–. A pesar de que no hubo mucha gente durante su set, el dúo de Brooklyn lo dejó todo sobre la tarima e incluso nos regalaron colaboraciones que probablemente no se repetirán en vivo. Pero vamos por partes.

Para que se den una idea de cómo estuvo su presentación, Killer Mike y El-P invitaron al escenario al mismísimo Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido para echarse juntos “Ooh La La” y también apareció la trapera mexa, Pawmps, con quien se rifaron “Walking in the Snow“. Barras pesadas y beats estruendosos fue lo que escuchado durante el show de este grupazo en el CC, donde confirmaron por qué son uno de los mejores actos de hip-hop de la actualidad.

Foto: David Barajas

Deadmau5 (EDC México)

El EDC México 2022 fue una fiestota de grandes proporciones, pues durante un fin de semana bailamos hasta que nos dolieron los pies –literal– en la Curva 4 del autódromos hermanos Rodríguez. Y claro que el lineup que armaron para este año estuvo bastante rifado, pues lograron juntar a grandes DJ’s y productores tanto nacionales como internacionales. Pero si tuviéramos qué quedarnos con un solo acto de todo el festival, con seguridad elegiríamos el set que se echó Deadmau5.

Joel Zimmerman se subió al escenario principal de la versión mexa del Electric Daisy Carnival para cerrar con todo el primer día de actividades. Y por supuesto que nos entregó una participación espectacular, pues se echó puros clásicos como “Strobe”, “Imaginary Friends”, “Some Chords”, “Ghosts ‘n’ Stuff” y muchos más, en un set en donde los bajos retumbaron macizo (aquí también tenemos qué felicitar a quien se encarga de manejar el audio, porque lo hizo de maravilla) y tanto el productor canadiense como el público se la pasaron bomba.

Liam Gallagher (Corona Capital)

Por último pero no menos importante, tenemos qué mencionar a quien para muchos, se llevó el segundo día del Corona Capital 2022: el buen Liam Gallagher. Después de años de espera y pedirlo cada que estaban por anunciar un cartel, el cantante británico por fin visitó México como solista y nos regaló una de las presentaciones más memorables y nostálgicas de esta edición. Sí, así como lo leyeron, no estamos exagerando ni tampoco se nos fue la objetividad.

El menor de los Gallagher salió con una actitud que pocas veces se le ve, pues a pesar de que no dejaba la típica pose engreída que tanto lo ha caracterizado desde los 90, se mostró bastante cariñoso, agradecido y sorprendido por el recibimiento que le dio el público mexicano, que armó un ambiente que pocas veces se ve en el Corona –porque hasta hubo bengalas que nos hicieron sentir en un festival inglés–. Y por supuesto que Liam respondió sacando lo mejor de lo mejor de su repertorio, pues cantó varios de sus éxitos como solista y claro, muchísimos clásicos de Oasis. Imagínense qué tan cañón se puso que él mismo dijo días después que fue el mejor concierto que dio en el año. En pocas palabras, su show en el CC22 fue bíblico.

Foto: Stephania Carmona

