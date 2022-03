Los Oscar en números: 18 datos históricos sobre los ganadores y nominados

La ceremonia de los premios Oscar para este 2022 ya nos está respirando en la nuca; es decir, es momento de ponernos cinéfilos, entrarle a la mayor cantidad de películas nominadas y apostarle a las y los favoritos que se llevarán la estatuilla en la máxima categoría de Mejor Película.

Y qué mejor manera de entrarle al plan de los Oscar, que con un montón de datos interesantes e históricos que han construido la historia de la Academia, las películas y personajes que han recibido nominación, y aquellos que han resultado ganadores en las distintas categorías.

Por acá les platicamos de las “primeras veces” de los Oscar, las películas más caras y baratas, las más ganadoras pero también perdedoras. De los errores, las tragedias, los máximos nominados y aquellos que hicieron historia. Tomen nota, que esta clase de información nunca está de más, y menos en medio de la temporada de premios.

La primera ganadora del Oscar

La primera cinta en ganar un Oscar a Mejor Película fue Wings de 1927, un drama mudo sobre la Primera Guerra Mundial y que sirivió como inspiración para Pearl Harbor de Michael Bay. La ceremonia se llevó a cabo en 1929 donde se le otorgó el máximo galardón a esta cinta de William A. Wellman. Fue hasta 2012, en la edición 84, que una película muda volvió a llevarse la estatuilla. Se trata de The Artist de Michel Hazanavicius, la cual se llevó 10 nominaciones y 5 premios incluido Mejor Película.

No hay nada para el director

Hablando de Wings, es uno de los tres filmes que se llevaron el Oscar a Mejor Película sin haber recibido nominación en la categoría de Mejor Director. Las otras dos películas a las que les ha sucedido esto es Driving Miss Daisy (1989) de Bruce Beresford y Grand Hotel (1932) de Edmund Goulding.

¿Sólo una nominación?

Con Grand Hotel las cosas fueron aún más sorprendentes. Esta cinta protagonizada por los hermanos Barrymore, Wallace Beery, Joan Crawford y Greta Garbo, ha sido la única cinta que se ha llevado el Oscar a Mejor Película pero sin tener alguna otra nominación. Es decir, sólo recibió la máxima mención llevándose la estatuilla.

La primera a color

La primera producción a color que se llevó el Oscar a Mejor Película fue Gone With the Wind (Lo que el viento se llevó) de 1940 de Victor Fleming con Clark Gable y Vivien Leigh. Otro detalle importante de esta cinta es que le dio a Hattie McDaniel, quien interpreta a Mammy, el primero Oscar para una mujer afroamericana, aquella vez en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Los 5 Oscars más importantes

Sólo tres películas se han llevado las cinco categorías más destacadas de la Academia. ¿Cuáles son? Mejor Película, Director, Guion (adaptado u original), Actor y Actriz. Esas cintas son It Happened One Night (1935) de Frabk Capra con Clark Gable y Claudette Colbert. One Flew Over The Cuckoo’s Nest (1976) de Milos Forman con Jack Nicholson y Louise Fletcher. Y The Silence of the Lambs (1992) de Jonatham Demme con Jodie Foster y Anthony Hopkins.

Las más nominadas

Sólo hay tres películas que se han llevado el máximo de nominaciones en los premios de la Academia con un total de 14 menciones. La primera cinta más nominada fue All About Eve de 1950 de Joseph L. Mankiewicz. Al final, la cinta sólo se llevó 6 estauillas que incluyeron Película y Director.

La segunda fue Titanic de 1997 de James Cameron. La película también se convirtió en una de las máximas ganadoras al llevarse 11 estatuillas a casa. Cabe decir que sólo Kate Winslet y Gloria Stuart recibieron nominación por su trabajo como actrices. Leonardo DiCaprio quedó fuera de la contienda.

Y la tercera, y quizá la más infame es La La Land de 2016 de Damien Chazelle. Esta musical se llevó seis galardones, y de las tres, es la única que no se llevó el máximo premio de Mejor Película. Sí, con La La Land fue el año en el que se equivocaron al anunciar esta cinta como ganadora cuando en realidad, Moonlight era la elegida.

Las más ganadoras

Las películas más ganadoras en la historia de los Oscar se han llevado un total de 11 estatuillas. La primera en romper este récord fue Ben-Hur de 1959 bajo la dirección de William Wyler, la cual con un total de 12 nominaciones, se llevó esas 11 que incluyen: Película, Director, Actor, Actor de Reparto, Diseño de Producción, Fotografía, Diseño de vestuario, Efectos especiales, Score, Sonido y Montaje.

La segunda en llevarse 11 premios fue Titanic de Cameron. La película recibió 14 nominaciones, como mencionamos, y se llevó las estatuillas de Película, Director, Diseño de Producción, Fotografía, Diseño de vestuario, Efectos especiales, Montaje, Score, Canción original, Sonido y Edición de sonido.

La última cinta que se ha llevado tantos premios es El señor de los anillos: El retorno del rey de 2003 de Peter Jackson. Para el cierre de la trilogía fue un score perfecto, pues de 11 nominaciones se llevaron las 11 estatuillas: Película, Director, Diseño de Producción, Guion adaptado, Maquillaje y Peluquería, Vestuario, Score, Canción original, Sonido, Efectos especiales y Montaje.

Las más perdedoras

Y entre las más nominadas y las más ganadoras, siempre debe haber una que otra que se llevé el tíulo de la más perdedora. En la historia de los Oscars han sido dos películas. La primera fue The Turning Point de Herbet Ross de 1977, la cual obtuvo 11 nominaciones a los premios de la Academia y se fue con las manos vacías. The Color Purple de Steven Spielberg de 1985 se perfilaba como una de las favoritas al tener 11 nominaciones, pero se fue sin nada.

La más cara

La película más cara en llevarse un premio de la Academia, fue Avatar de James Cameron de 2009 con un presupuesto de 280 millones de dólares. Esta cinta perdió contra The Hurt Locker, que si bien no entra en el top 10 de cintas más baratas, su presupuesto fue mínimo con unos 15 millones de dólares. Dato curioso: Kathryn Bigelow se llevó el Oscar a Mejor Dirección, venciendo a su exesposo, el mismo Cameron.

Pero la producción más cara en llevarse el Oscar a Mejor Película, es Titanic, otra más de James Cameron para demostrarnos que el señor puede manejar grandes presupuestos. La película tuvo un presupuesto de poco más de 200 millones de dólares y en el 98 salió triunfante como una de las más nominadas y ganadoras en la historia.

Detrás de ellas viene Gladiador de Sir Ridley Scott en 2001 y El señor de los anillos: El retorno del rey de Jackson para 2004. La primera ocupó unos 100 millones de dólares para su producción y la seguna se armó con 94 millones.

Las más baratas… pero ganadoras

El hecho de que una película tenga un enorme presupuesto, no significa ni que la vaya a romper en la taquilla, reciba buenas críticas o se convierta en una ganadora en automático. Y eso nos ha quedado muy claro a lo largo de la historia con títulos como Cleopatra de 1963, a la cual se le invirtieron 250 millones de dólares, pero fue un desastre en taquilla (duraba cinco horas, por el amor a Dios) y en críticas.

Hizo su camino al Oscar recibiendo nominación a Mejor Película porque lo que sí, es que es impresionante. Pero perdió contra una de las cintas más baratas que se han llevado el máximo galardón: Tom Jones. Así que por acá les presentamos las 10 películas que se llevaron el Oscar y cuyo presupuesto fue sorpresivamente bajo. Nos vamos de la más “cara” a la más baratita:

One Flew Over the Cuckoo’s Nest de 1975 con 13.5 milliones de dólares

Platoon de 1986 con 13.3 milliones de dólares

The French Connection de 1971 con 10.8 milliones de dólares

Crash de 2004 con 8.4 milliones de dólares

On the Waterfront de 1954 con 8.2 milliones de dólares

Tom Jones de 1963 con 8 milliones de dólares

It Happened One Night de 1934 con 5.9 milliones de dólares

Rocky de 1976 con 4.6 milliones de dólares

Marty de 1955 con 3.2 milliones de dólares

Moonlight de 2016 con 1.5 milliones de dólares

Las películas y los géneros

Con el tiempo, uno aprende a identificar cuáles son las películas que le gustan a los miembros de la Academia. Va agarrando algunos detalles que sí o sí convertirán a un filme en ganador, o bien, los va desechando entre sus posibles triunfos. Sin embargo, para nuestra buena suerte, nos han sorprendido algunas veces.

X-Rated

Por ejemplo, en 1969, Midnight Cowboy se convirtió en la primera y única cinta X-rated en llevarse el Oscar a Mejor Película. Lo que sí es que no ha sido la única nominada. La naranja mecánica comparte el crédito. Ambas cintas, con el paso de los años, dejaron esta clasificación y tomaron la R. Y si bien la siguiente cinta no tuvo mención en la categoría, se mencionó mucho por su clasificación, Last Tango in Paris (nominada por Actor y Director).

Terror

Para principios de los 90, The Silence of the Lambs se convirtió también la primera y única película de terror en llevarse el máximo galardón. La realidad es que la Academia ha sido muy injusta con el género, pues además de esta película, sólo ha nominado otras cinco cintas para Mejor Película: El exorcista de 1973; Jaws del 75; El sexto sentido del 99; Black Swan 2010: y Get Out de 2017.

Ciencia ficción

La primera película de ciencia ficción que recibió una nominación para Mejor Película fue La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Con los años, el género ha recibido mucho más aprobación y atención entre las nominaciones. Películas como Star Wars: Una nueva esperanza de 1977, E.T. del 82 y Avatar en 2009, son las que más cerca han estado de llevarse el premio… pero ninguna lo ha logrado. Esperemos que pronto se lleve el reconocimiento que merece (aunque este 2022 parece que tampoco será el año del género).

Animadas

Al momento en el que se estrenó Blanca Nieves y los siete enanos, Disney pensó que la cinta recibiría una nominación como Mejor Película. Pero le dieron un reconocimiento especial. Eso fue al cierre de los 30, y fue hasta los 90, que una cinta animada entró en la contienda en la máxima categoría con La Bella y la Bestia de 1991.

Esta película perdió contra El silencio de los inocentes. Pero sentó un precedente que sólo se ha repetido en otras dos ocasiones con las menciones de Up y Toy Story 3 en Mejor Película. Fue a principos del nuevo milenio, apenas, que se abrió la categoría de película animada.

Fantasía

Este es uno de los géneros más complicados, pues basta algunos elementos en la historia para que la cinta sea catalogada aquí… y se pierda de un buen reconocimiento de la Academia. El mago de Oz fue la primera cinta que de verdad tuvo posibilidad de llevarse en Oscar a Mejor Película, pero perdión con Lo que el viento se llevó.

A lo largo de las ediciones se han mencionado filmes dentro del género, pero ninguno con la fuerza suficiente para ser un contendiente por el galardón. Eso cambió en 2003 con El retorno del rey de Peter Jackson que se alzó la estatuilla. Todo se quedó en pausa hasta 2017 con el triunfo del mexicano Guillermo del Toro y The Shape of Water. Necesitamos más fantasía en los Oscars.

Comedia

La Academia prefiere los dramas, y es mejor si son intensos. Por lo que muy pocas películas dentro del género de la comedia se han llevado el máximo galardón. La primera fue It Happened One Night de 1934. Y la última se podría decir que fue The Artist de 2011.

Adaptaciones de cómics

Lo que han hecho las adaptaciones de cómics en la Academia no es cosa menor. En 2008, fallaron al no darle una nominación a Mejor Película a The Dark Knight de Christopher Nolan apelando, luego, a que había otras películas con más toque de Academia. Fue gracias a esto y a las fuertes críticas, que decidieron expandir el número de nominadas de cinco a 10.

Fue casi 10 años después, que le apostaron a la nominación en la máxima categoría con Black Panther de Ryan Coogler. Y un año después, la historia se repitió con Joker, la cual no sólo estaba nominada en la máxima categoría, sino en otras 10 categorías que le dieron a Joaquin Phoenix su primer Oscar como actor.

Secuelas

En los más de 90 años de historia, sólo dos secuelas se han llevado la estatuilla: la segunda parte de El padrino 1974 y El retorno del rey en 2003.

Found footage

En 2009, si bien no resultó ganadora, también se marcó un precedente. District 9 se convirtió en la primera película de found footage en llevarse una nominación.

La triada única

En la edición de este 2022, una película ha llamado mucho la atención. Se trata de Flee, una producción danesa dirigida por Jonas Poher Rasmussen. La historia nos muestra las vivencias del director, quien se convirtió, desde niño, en un refugiado afgano que se vio obligado a construir una vida para olvidar su pasado. La cinta está animada y no es una ficción, sino que viene en una narrativa de documental.

Flee se llevó tres nominaciones importantes en las categorías de Mejor Película Internacional, Animada y Documental. Esta es la primera vez que sucede esto en la historia de los Oscar. Muchos le apostaban a sólo dos mencionamos, pero marcó las tres. Ahora, las probabilidades que se llevó un Oscar son mayores, dirigiéndose como la favorita en Documental. AQUÍ todas y todos los nominados.

La primera británica

Sabemos que la Academia tiene una categoría que celebra la industria cinematográfica de países que no sean de habla inglesa. Aunque está acepción es errónea, pues en realidad, podríamos decir busca premiar a cualquier otro país que no sea Estados Unidos o Reino Unido, o bien, que no comparatan créditos de producción. Teniendo esto en mente, es sorpresivo saber que la primera película 100 por ciento británica que se llevó el Oscar a Mejor Película fue Hamlet en 1948, dirigida por Laurence Olivier.

El más largo y el más chiquito

Es muy estresante cuando los ganadores pasan a recoger su Oscar, con toda la emoción el mundo, queriendo agradecer a medio mundo… en 45 segundos. Ese es el tiempo que la transmisión tiene marcado para que cada ganador de su discurso de agradecimiento. Cuando les empiezan a poner la música se ve bastante agresivo, pero los tiempos de la televisión deben ser perfectos.

Asñi que cuando Greer Garson pasó por su Oscar tras ser nominada como Mejor Actriz por Mrs. Miniver en 1943, se tardó una eternidad en su discurso. La mujer se echó un total de cinco minutos, registrando el discurso más largo de todos. En cambio, hay algunos galardonados que son de pocas palabras.

Así es como el discurso más corto registra dos palabras: Thank you. Lo dijo Patty Duke, quien se alzó con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1963 por The Miracle Worker. Joe Pesci dijo cinco palabras en su discurso tras ganar Actor de Reparto por Goodfellaas en 1991 y Alfred Hitchcok ya había sentado las bases en el 68 cuando le dieron un Oscar honorífico y pronunció cinco palabras. AQUÍ les dejamos los discursos más memorables.

La historia de los directores

El director más ganador en la historia de los Oscar es John Ford con un total de cuatro estatuillas. En la lista le siguen Frank Capra y William Wyler con tres galardones. Sin embargo, es este último el que más nominaciones recibió con 12 menciones. Y para sorpresa nuestra, el director más nominado que le sigue es Martin Scorsese con nueve.

Clint Eastwood es el director de más edad en llevarse un Oscar con 74 años gracias a Millon Dollar Baby de 2004. Pero el director más viejo en llevarse la nominación, fue John Huston a los 79 por Prizzi’s Honor de 1985. Y del otro lado, el director más joven que se ha llevado una estatuilla es Damien Chazelle por La La Land a los 29 años, mientras John Singleton es el más joven en ser nominado a los 24 años por Boyz N in the Hood.

¿Y las directoras?

Este arroz se cuece aparte, lamentablemente. Ojalá pudiéramos hablar de edades, número de nominaciones y más galardonadas. Pero las cuentas no nos salen, pues en los más de 90 años de historia, sólo ha nominado a siete mujeres en la categoría de Dirección. La primera que recibió nominación fue Lina Wertmuller por Seven Beauties de 1976. Perdió contra John G. Avildsen por Rocky.

Fue hasta el 93 que Jane Campion le hizo segunda con The Piano, pero se le fue contra Steven Spielberg por Schindler’s List. Cabe decir que con la nominación que ha recibido este 2022, es la única mujer en tener dos nominaciones en esta misma categoría. Las apuestas llevan a Campion como la favorita para llevarse la estatuilla por The Power of the Dog.

10 años después, Sofia Coppola llegó con Lost in Translation y una nominación como Mejor Director. Pero no se llevó nada frente al trabajo de Peter Jackson con El retorno del rey. Fue hasta 2009 que una mujer se llevó la estatuilla como directora: Kathyrn Bigelow por The Hurt Locker, dejando atrás a James Cameron, Lee Daniels, Quentin Tarantino y Jason Reitman.

En 2017, Greta Gerwig apareció entre las nominadas en la categoría de Director por Lady Bird, pero el premio se lo llevó Guillermo del Toro por The Shape of Water. Fue en 2020 que las cosas dieron un giro con la nominación de dos mujeres en el mismo año: Emerald Fennerll por Promising Young Woman y Chloé Zhao por Nomadland. Esta última se llevó el Oscar venciendo a David Fincher, Lee Isaac Chung y Thomas Vinterberg.

Actrices

Meryl Streep es la actriz más nominada en la historia de los Oscar con un total de 17 menciones. Ella misma ha dicho que eso no es bueno porque también la convierte en la más perdedora de todas junto a Katherine Hepburn con 12 nominaciones y Bette Davis con 10. Streep tiene tres Oscars, un número que comparte con otras 12 mujeres: Ingrid Bergman, Davis, Hepburn, Sally Field, Jane Fonda, Jodie Foster, Olivia de Havilland, Glenda Jackson, Vivien Leigh, Frances McDormand, Luise Rainer, Hilary Swank y Elizabeth Taylor.

La actriz más longeva en llevarse un Oscar como Mejor Actriz fue Jessica Tandy a los 80 por Driving Miss Daisy mientras que la nominada de mayor edad fue Emmanuelle Riva a los 85 por Amour. Dek otro lado, la actriz más joven en ganar es Marlee Matlin con 21 años gracias a Children of a Lesser God y la má sjoven nominada es Quvenzhané Wallis a los 9 años por Beasts of the Southern Wild.

Actores

Daniel Day-Lewis es el que más premios Oscar como Mejor Actor ha ganado en los Oscar con tres estatuillas. Le siguen Marlon Brando, Gary Cooper, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Fredric March, Jack Nicholson, Sean Penn y Spencer Tracy con dos. Es el mismo Spencer Tracy y Laurence Olivier, quienes han recibido más nominaciones con un total de nueve.

Anthony Hopkins es el actor más longevo en llevarse un Oscar a los 82 años por The Father mientras Andrien Brody sigue siendo el más joven a los 29 años por El pianista. El actor más joven en recibir nominación es Jackie Cooper por Skippy a los 9 años.

En la categoría de Actor de Reparto es otra cosa. Walter Brennan tiene tres estatuillas, seguido de Mahershala Ali, Michael Caine, Melvyn Douglas, Anthony Quinn, Jason Robards, Peter Ustinov y Christoph Waltz con dos galardones. El mayor número de nominaciones las tiene Brennan con Jeff Bridges, Robert Duvall, Arthur Kennedy, Jack Nicholson, Al Pacino y Claude Rains.

El actor más viejo en llevarse el Oscar y recibir nominación, fue el gran Christopher Plummer, quien alzó la estatuilla a los 82 años por Beginners y fue nominado a los 88 por All the Money in the World. El actor más joven en ganar fue Timothy Hutton a los 20 por Ordinary People, mientras el más joven entre nominados ha sido Justin Henry a los 8 por Kramer vs. Kramer.