Estos son 10 momentos cruciales en la 2da temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’

Pasaron ocho episodios y por fin llegamos al final del camino… Netflix compartió el último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie y seguro que más de uno se quedó picado, emocionado, pasmado y con un montón de sensaciones encontradas tras la entrega final del show.

Una vez más, Diego Boneta y compañía nos ofrecieron bastante drama e instantes emotivos ‘hasta para llevar’. Y sí: ya estamos ansiosos por conocer qué más viene con la posible tercera parte de la serie, de la que aún no hay anuncio oficial, pero que se siente cerca teniendo en cuenta el reciente desenlace.

Pues bien, no nos liemos más y a lo que venimos. Por acá hacemos el recuento con 10 de los mejores y más importantes momentos que nos dejó la segunda temporada de la serie sobre la vida de “El Sol”. Eso sí, si no has visto el programa, ten en cuenta que acá te encontrarás con algún spoiler, así que [email protected]

La muerte de Hugo López

Lo podemos decir sin problema (y con lágrimas en lo ojos): la muerte de Hugo López fue uno de los momentos más emotivos y posiblemente el más triste de esta temporada. El mánager argentino, que había sido esa figura paterna que Luismi nunca vio en Luisito Rey, siguió ganándose el cariño de la audiencia gracias que era un personaje lleno de calidez, pero con carácter cuando la ocasión lo ameritaba.

El actor César Bordón logró de nuevo que el representante/mentor del cantante y cabeza principal de Publishow se convirtiera en uno de los más queridos del elenco. La escena del funeral nos llegó al corazón, sin duda. POR ACÁ puedes ver la reacción de internet a su fallecimiento.

El accidente que le dañó el oído a Luis Miguel

En los primeros capítulos, durante la línea temporal de la década del 2000, vemos a un despreocupado Luis Miguel que solamente quiere estar de gira. Y así, Joe Pérez, uno de los road mánager interpretado por Juan Ignacio Cane, pacta una presentación en un dudoso recinto de Perú.

Sin embargo, él se las ingenia y para ahorrarse un dinero que iría a parar a su bolsillo , contrata un servicio de sonido barato y el mal funcionamiento del mismo, hace que el chícharo auditivo que usaba el cantante explote lastimándole el oído. Debido a este suceso, vimos cómo el cantante batalló para poder regresar a los escenarios e incluso corrió el riesgo de no volver a cantar. Mucho, muchísimo drama que nos mantuvo al filo del sillón. AQUÍ puedes conocer cómo ocurrió esto en la vida real.

La relación y ruptura con Erika

Sí, lo sabemos: en esta segunda temporada, vimos a un Luis Miguel mucho más metido en su papel de galán rompe corazones, promiscuo y hasta arrogante, pero seguía enamorado de Erika (Issabela Camil) el personaje de Camila Sodi. Aquí vimos lo que en el argot romántico se conoce como “relación tóxica”.

Al principio de la temporada terminan porque Micky seguía obsesionado con la búsqueda de su madre y apartaba su atención de todos, hasta de su pareja. Eso parecía el adiós definitivo, pero no fue así pues unos cuantos capítulos después, luego de una cena ‘de amigos’, regresan. Tras el funeral de Hugo López, vuelven a pelear y poquito después, se reconcilian. Y si ya viste el último capítulo, pues ya sabrás que pasó eventualmente.

La prueba de que hasta el más galán más despreocupado tiene su corazoncito… Eso sí, nada borra el hecho de que Luismi ‘regó gacho el tepache’ en la relación. POR ACÁ puedes conocer cómo fue en realidad la relación entre el cantante e Issabela Camil.

Luis Miguel termina su relación laboral con Alex McCluskey

Este momento no fue tan emotivo, pero sin duda fue uno de los que más tensión generó a lo largo de la segunda temporada. Tras la muerte de Hugo López, Alex McCluskey quedó al mando de Publishow y se convirtió en el mánager principal de Luis Miguel, pero las cosas no serían tan fáciles entre ellos, sobre todo gracias a que Patricio Robles andaba metiendo cizaña entre ellos.

Y es que en la serie, McCluskey termina su relación laboral con Luismi debido a que este último básicamente le impidió trabajar con otros artistas, aunque en la vida real la cosa fue bastante distinta. Incluso, el cantante y el representante llegaron a las instancias legales, en las cuáles perdió el famoso intérprete. POR AQUÍ la verdadera historia.

El reencuentro con su hija Michelle

En la vida real, es bien sabido el distanciamiento que existe entre Michelle Salas y Luis Miguel. Aún cuando el cantante se ha caracterizado por ser bastante reservado respecto a su vida privada, este es uno de los aspectos que los medios de comunicación conocen más. Y en la serie, en ambas líneas del tiempo, la producción lo manejo con bastante emotividad.

Por un lado en el show de Netflix, Hugo López (este hombre de verdad que tuvo injerencia en la vida de “El Sol” con mucha fuerza) convence a Micky de que es momento de hacerse presente en la vida de su hija para, de una vez por todas, avanzar y dejar ir la búsqueda de su mamá que lo tiene frustrado y atorado profesionalmente.

En la línea temporal de los 2000, vemos al Luismi más adulto hacer lo mismo al reencontrarse con su hija de ya mayor de edad, quien lo convence de que la deje vivir con él para reconectar el vínculo que perdieron hace más de una década. Todo parece ir muy cool entre ellos, pero las complicaciones ya vendrían.

El escándalo: El mánager de Luismi se enamora de Michelle

Qué broncota se nos vino encima cuando Mauricio Ambrosi (en la vida real, Alejandro Asensi), mejor amigo de Luis Miguel y su principal representante en los 2000, se enamoró de Michelle. “El Sol” estaba dispuesto a recuperar la relación familiar con su hija, pero entre los problemas por el accidente de oído y algunos detalles financieros, el asunto nomás estaba complicado.

Ahí fue cuando Mauricio fungió como amigo de ambos, intentando arreglar las fricciones que había entre el cantante y Michelle constantemente… pero volverse tan cercano a Michelle le pasó factura y terminó liándose sentimentalmente con ella. El final de la segunda temporada ya nos dejó ver que la cosa se va a poner bastante brava con esto. EN ESTE ENLACE puedes conocer cómo fue en la vida real la relación de Salas y Asensi.

La relación artística de Luis Miguel con Armando Manzanero

Uno de los capítulos de la segunda temporada se dedicó a la memoria de Armando Manzanero, quien falleció en diciembre pasado. En la serie solo vimos la complicada etapa de composición de Segundo Romance, disco de 1994 en el que el músico yucateco volvió a ejercer como productor tras Romance (1991), solo que en esta ocasión haría equipo con Kiko Cibrián, con quien hubo algunos roces sobre el estilo que el nuevo material debía seguir.

En realidad, la relación profesional entre Manzanero y Luis Miguel abarcó cuatro discos -entre 1991 y 2001- y posteriormente, se rompió el vínculo prácticamente porque el genio del bolero declaró en más de una ocasión que era muy complicado trabajar con “El Sol”. Eso sí, nunca desestimó lo grato que fue formar parte de su carrera. ACÁ TE CONTAMOS cómo fue (y cómo terminó) realmente la colaboración entre ambos.

Luismi y su encuentro con Frank Sinatra

Las leyendas no faltaron en esta temporada y Frank Sinatra fue una de ellas. Como muchos recordarán, el emblemático cantante estadounidense reclutó a Luis Miguel a mediados de los 90 para que grabara junto a él una versión de “Come Fly With Me”, que se incluiría en su disco de duetos, uno de sus últimos trabajos de estudio.

En la serie, nos dicen que el encuentro entre el ídolo mexicano y Sinatra se dio en Nueva York y pactaron la colaboración cuando Frank escucho a Micky cantar “Te Extraño” (de Armando Manzanero). Lo cosa no fue tan diferente en realidad y por si no lo sabía, por poco y Luismi quedaba fuera del dueto, ya que José José también estaba tanteando el terreno. AQUÍ la historia.

Un antagonista disfrazado de amigo: Patricio Robles

La aparición de Patricio Robles en Luis Miguel: La Serie fue impactante pues, una vez que murió Luisito Rey al final de la primera temporada, necesitábamos un villano y el personaje encarnado por Pablo Cruz Guerrero fue uno de ellos. Y debemos decirlo: lo hizo muy bien.

Este sujeto, abogado de profesión, consiguió un trabajo de bajo perfil ejecutivo en Publishow y poco a poco se comenzó a ganar la confianza de Micky. ¿Su plan? Convertirse en el mánager del cantante, cosa que se volvió más fácil tras la muerte de Hugo López. Y no dudó en hacer todo lo posible -bajita la mano- para lograr su objetivo: filtró información a la prensa, mal aconsejaba a Luismi, metía cizaña. Era un villano disfrazado de amigo.

Como el propio actor lo dijo en entrevista con Sopitas.com, el personaje es una combinación de varias personalidades que estuvieron junto al cantante en los 90, pero si nos remontamos al orden cronológico de su vida, el papel estaría basado en Mauricio Abaroa, quien entre otras cosas concretó el encuentro de “El Sol” con Sinatra, además de que eventualmente se convirtió en uno de los fundadores de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy). POR ACÁ te contamos más acerca de él.

Luisito Rey no se fue del todo: Matilde, la otra villana de la serie

Si bien Luisito Rey falleció al final de la primera temporada, sus tratos maquiavélicos y su mala calaña no iban a desaparecer del todo. La esencia del personaje recayó ahora en Matilde, su madre y abuela de Luis Miguel quien no se cansó de chantajear durante toda la serie al cantante interpretado por Diego Boneta.

Y es que hay varios momentos para enmarcar, pero las declaraciones que dio sobre la vida personal de Luismi para la biografía no autorizada que escribió Cynthia Casas (Claudia de Icaza en la vida real), debe ser uno de los momentos más manchados que se aventó la abuela de intérprete.

AQUÍ la historia sobre la biografía no autorizada, la demanda que interpuso Luis Miguel sobre ello y cómo terminó el asunto.