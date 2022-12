Estas son las figuras y celebridades que fallecieron este 2022

No cabe duda que el 2022 tuvo de todo. Por supuesto que siempre nos acordaremos de las cosas buenas que pasaron a lo largo de estos 12 meses tan intensos. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado que ocurrieron sucesos que marcaron el año y no precisamente para bien, pues lamentablemente perdimos a un montón de figuras y celebridades sumamente importantes para el mundo.

Desde músicos, escritores, actores, directores y fotógrafos hasta deportistas, políticos y personas que quizá no tenían los reflectores a nivel global, pero se fueron personas que impactaron en las vidas de millones de personas. Dicen por ahí que siempre es difícil decir adiós, y estamos de acuerdo, es por eso que en esta ocasión queremos recordar a aquellos que que se nos adelantaron este año.

Imagen: Sopitas.com

Reina Isabel II

Obvio, la reina Isabel II tenía que estar en esta lista.

Foto: Getty Images

Murió a los 96 años después de estar 70 años en el trono del Reino Unido. El rostro de la política mundial por generaciones. Una historia —obvio— con sus claroscuros, que abarcó todos los continentes, impactó en el mundo de la moda y hasta las series. ¿Cuántos no andamos viendo The Crown?

Shinzo Abe

Uno de los momentos más rudos y complicados de 2022.

Foto: Kent Nishimura-Getty Images.

El antiguo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue asesinado mientras daba un discurso. Recibió dos impactos de bala en un momento que sacudió al mundo entero.

Mijaíl Gorbachov

Otra de las figuras de la historia mundial murió en este 2022.

Foto: Bryn Colton-Getty Images.

Hablamos de Mijaíl Gorbachov que, nada más, fue el último líder de la Unión Soviética. Su popular peinado —acompañado de las marcas en la frente— lo hacían distinguible para todo el planeta y su figura, por su puesto, se mantuvo extremadamente polémica durante todos sus años.

Carlos Garduño

Si el nombre no les suena, Carlos Garduño fue el último piloto sobreviviente del legendario Escuadrón 201 —el grupo de mexicanos que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Garduño formó parte de las Fuerzas Armadas desde enero de 1937 y 7 años más tarde formaría parte del escuadrón de bombardeo y combate mexicano que junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos liberó la isla de Luzón, Filipinas. Murió en febrero de 2022.

Lourdes Grobet

Lourdes Grobet estudió Artes Plásticas en la Ibero, Diseño Gráfico en el Cardiff College of Arte, fotografía en el Derby College of Art de Inglaterra y hasta Introducción a la realidad virtual y multimedia en el Centro Nacional de las Artes.

Foto: Cuartoscuro

En la fotografía sobresalió por su trabajo en el mundo de la lucha libre mexicana. Los rostros, las máscaras y los estilos fueron solo una de las ventanas de la gran obra gráfica de la chilanga.

Pedro Carrizales, el Mijis

Activista y diputado local en San Luis Potosí. Aunque originalmente se hizo conocido nomás por su historia, El Mijis terminó siendo famoso en todo México y abrió camino para impulsar políticas públicas para un real beneficio de la gente, los muchachos de las pandillas, las comunidades LGBT+ y las familias de personas desaparecidas o víctimas de feminicidios.

Foto: Cuartoscuro

Por su labor, el Mijis recibió amenazas y ataques hasta su desaparición el 31 de enero de 2022.

Jefe Vulcano

Raúl Esquivel Carbajal se convirtió en todo un símbolo del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX, donde participó en labores de rescate, extinción de incendios y ayuda a damnificados en situaciones de riesgo como en sismos.

Conocido como el jefe Vulcano, desde el 1° de agosto de 1969 y con 49 años de trayectoria, fue el primer enlace entre ciudadanía y los servicios de emergencia en Ciudad de México. “Vamos para allá” era algo así como su señal para entrar en acción.

La perrita Frida

De Haití a CDMX, en las misiones de los binomios caninos de la Secretaría de Marina, Frida ayudó a encontrar a más de 40 personas, tras desastres naturales o accidentes y en el rescate de otras 12 con vida.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

En los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la perrita Frida se convirtió en un símbolo de esperanza para nuestro país y así fue como la despedimos en su retiro en 2019 y su último adiós, el 15 de noviembre de 2022.

Enrique Metinides

Hijo de una familia griega que llegó a México de vacaciones y se quedó por acá debido a la Primera Guerra Mundial, desde pequeño Enrique Metinides se aplicó en la fotografía hasta plasmar su talento en las redacciones de periódicos como La Prensa, especializándose en la nota roja.

Foto: Cuartoscuro

La lente del fotoperiodista Metinides nos ayudó a ver más allá del morbo que podría causar esta fuente, dándole un sentido más profundo a cosas cotidianas como los accidentes o las tragedias.

Taylor Hawkins

El mundo de la música se sacudió por completo cuando el 25 de marzo de 2022 nos enteramos de la trágica muerte a los 50 años de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. La noticia nos llegó de golpe, pues habían pasado días desde que lo vimos en el Foro Sol de la CDMX y además, se preparaba para dar un show en el Festival Estéreo Picnic de Colombia, donde comenzaron los homenajes para este musicazo.

Imagen: Sopitas.com

A pesar de que todos lo conocimos por ser el bataco de los Foo Fighters, a lo largo de su carrera tocó con artistas como Alanis Morissette, Coheed and Cambria, Ozzy Osbourne, Perry Farrell, Elton John, Miley Cyrus, e incluso formó bandas como Taylor Hawkins and the Coattail Riders y The Birds of Satan. Sin duda, Taylor nos dejó un enorme legado que siempre nos acompañará gracias a su música.

Ray Liotta

El mundo del cine tampoco se salvó de las bajas sensibles, y entre ellas tenemos a Ray Liotta, quien murió dormido en República Dominicana a los 67 años. A lo largo de su carrera, este actorazo interpretó grandes papeles, como Shoeless Joe Jackson en Field of Dreams y sobre todo, era reconocido por dar vida a Henry Hill en Goodfellas de Martin Scorsese.

Foto: Especial

Además de su trabajo en el cine, Liotta ganó un premio Emmy y fue nominado a un Globo de Oro y a dos premios del Sindicato de Actores. Pero también apareció en series como ER, The Rat Pack, Shades of Blue y Texas Rising, aunque de igual manera, se ganó el cariño de los gamers por prestar su voz a Tommy Vercetti, el protagonista de Grand Theft Auto: Vice City.

Olivia Newton-John

Otra de las muertes que nos dolió muchísimo durante el 2022 fue la de Olivia Newton-John, quien falleció el 8 de agosto a los 73 años después de una larga lucha contra el cáncer. Sin duda, su talento lo pudimos checar en distintos ámbitos, pues muchos la conocieron como Sandy Olsson en la adaptación cinematográfica de Vaselina o Debbie Wylder en Xanadu, aunque quizá la ubican por su carrera musical, donde nos entregó hitazos como “Physical”, “If You Love Me, Let Me Know”, “Have You Never Been Mellow” y muchos más.

Olivia Newton-John le dio vida a Sandy Olsson en la cinta ‘Grease’. Foto: Especial

Para que se den una idea de los logros de Olivia, vendió más de 100 millones de discos a nivel mundial, ganó cuatro premios Grammy y estuvo nominada en varias ocasiones a los Golden Globes y el Emmy. En pocas palabras, se fue una leyenda del cine y la música que seguirá para siempre en nuestros corazones.

Andy Fletcher

Estamos seguros que los amantes de la música aún no superan que lamentablemente, Andy Fletcher murió inesperadamente a los 60 años a causa de una disección aórtica. Y es que como no íbamos a estar tristes, si para muchos, él era el motor de Depeche Mode y el responsable de que siguieran después de una enorme trayectoria sacando discos y tocando por gran parte del mundo.

Foto: Getty Images

Andy fue pieza clave para el sonido de la banda británica y tan importante que participó en todos los materiales discográficos del grupo. Sin embargo, además de su trabajo con Dave Gahan y Martin Gore, Fletcher también fundó su propio sello, Toast Hawaii y también salió varias veces de gira como DJ.

Robbie Coltrane

El mundo mágico no se salvó de perder a personajes importantes, pues el 14 de octubre de 2022 nos agüitamos porque Robbie Coltrane, el actor que interpretó a Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció a los 72 años de edad. Lo más probable es que muchos lo recuerden por interpretar a este gigante bonachón amante de las criaturas, pero también es reconocido por trabajar en series por dar vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond, GoldenEye y The World Is Not Enough.

Foto: Warner Bros. Pictures

Coltrane apareció en series como Tutti Frutti, Cracker y National Treasure, así como en las películas Mona Lisa –producida por George Harrison–, Nuns on the Run y como . Henry V, Let It Ride, Ocean’s Twelve, The Brothers Bloom, Great Expectations y Effie Gray. Y por si esto no fuera suficiente, la Reina Isabel II le concedió la Orden del Imperio Británico.

Jean Luc-Godard

Continuando con el cine, tenemos qué mencionar una de las muertes más difíciles de la industria este 2022. Sí, por supuesto que hablamos de Jean Luc-Godard, quien falleció a los 91 años. No exageramos cuando decimos que se fue uno de los cineastas más importantes de la historia, pues su trabajo pionero de la Nouvelle Vague revolucionó la forma en que se hacían películas en Francia e inspiró a más de una generación.

Jean-Luc Godard / Foto: Getty Images

Godard nos entregó grandes cintas como Breathless, Vivre sa vie, Contempt, Band of Outsiders, Alphaville, Pierrot le Fou, Masculin Féminin, Weekend y Goodbye to Language. A pesar de que nunca se ganó el Oscar, la Academia de Hollywood le dio un premio honorífico, pero pudo llevarse reconocimientos importantes como el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia y el Oso de Plata de la Berlinale.

Anne Heche

Lamentablemente, el fallecimiento de la actriz Anne Heche fue uno de los más terribles y tragicos del 2022. Después de un grave accidente automovilístico y pasar varios días en terapia intensiva, los doctores no le dieron esperanzas hasta que finalmente, perdió la vida el 11 de agosto a los 53 años. En un principio se manejó la teoría de que había chocado después de consumir varias sustancias, pero a final, los expertos concluyeron que esto era falso.

Foto: Getty Images

Durante su carrera, Heche apareció en proyectos que la catapultaron a la fama como Six Days, Seven Nights –junto a Harrison Ford–, el remake de Psicosis de Gus Van Sant, These Walls Could Talk 2, Gracie’s Choice y Birth. Por su trabajo frente a la cámara, Anne recibió diversos premios Emmy e incluso estuvo nominada al Tony por su papel en la obra Twentieth Century.

Ivan Reitman

La noticia del regreso de los Ghostbusters nos puso muy contentos. Sin embargo, no todo fue risas, diversión y misterio para la franquicia, pues este 2022 murió a los 75 el director de las cintas originales, Ivan Reitman, un nombre importante para el cine durante las décadas de los 70 y 80.

Foto: Getty Images

Para que chequen lo importante que fue, Reitman estuvo a cargo de cintas como Meatballs, Stripes, Ghostbusters 1 y 2, Twins, Kindergarten Cop, Dave y Junior. Por si esto no fuera suficiente, también produjo algunas otras películas como Space Jam (tanto la versión de Michael Jordan como la de LeBron James), Beethoven, National Lampoon’s Animal House y Private Parts.

Sidney Poitier

Vaya que este año se nos fueron varias personalidades importantes, y eso queda claro con el fallecimiento a los 94 años de Sidney Poitier. No lo decimos a la ligera cuando decimos que él es una verdadera leyenda del séptimo arte, pues en 1964 fue el primer actor negro y el primer bahameño en ganar el Óscar al mejor actor por su papel de Homer Smith en Lilies of the Field. No exageramos que con su muerte, se apagó una de las últimas estrellas de la Época de Oro del cine de Hollywood.

Foto: Reuters

Además, se llevó otros premios bastante importantes, como el Golden Globe, un BAFTA, el Oso de Plata de la Berlinale y un Grammy al mejor álbum hablado. Sus películas más aclamadas fueron Porgy and Bess, A Raisin in the Sun, A Patch of Blue, To Sir, with Love, Guess Who’s Coming to Dinner y In the Heat of the Nigh. Pero sobre todo, fue reconocido por abrir paso a la comunidad afroamericana en la industria cinematográfica y protagonizar cintas que trataban temas de raza y relaciones interraciales.

Marciano Cantero

Justo el día en el que el mundo se enteró de la muerte de la Reina Isabel II, el rock latino también se visitó de luto con el fallecimiento de Marciano Cantero. El bajista y vocalista de Enanitos Verdes perdió la vida a los 62 años, luego de un buen rato en el hospital y por complicaciones con el único riñón que le quedaba.

Foto: Getty Images

El legado de Marciano es enorme, pues junto a la banda argentina nos entregó clásicos que son indispensables en la música de nuestro idioma, como “La muralla verde”, “Lamento boliviano”, “Guitarras blancas”, “Luz de día” y muchas más. Sin embargo, además de su paso con la agrupación, también se lanzó como solista con un par de discos y colaboró con otros artistas, desde Rostros Ocultos hasta Bad Bunny y J Balvin.

Christine McVie

Parece que la industria musical fue una de las más golpeadas con el tema de fallecimientos, pues perdimos a nombres muy importantes, como Chrstine McVie, la tecladista y vocalista de Fleetwood Mac murió a los 79 años después de una breve enfermedad. La comunidad no se hizo esperar con mensajes para recordarla, pues sus canciones influyeron e impactaron a miles de personas.

Foto: Getty Images

Christine participó en la gran mayoría de los discos clásicos de Fleetwood Mac, como el álbum homónimo, Rumors, Tusk, Tango in the Night muchos más. Pero además de esto, grabó cuatro materiales discográficos como solista y hasta recibió un doctorado honorífico en música por parte de la Universidad de Greenwich.

Coolio

Otra de las muertes inesperadas de la música fue la de Coolio, quien murió el 28 de septiembre de 2022 a los 59 años presuntamente por un paro cardiaco. Tras saltar a la fama como miembro del grupo de gangsta rap WC and the Maad Circle, este rapero alcanzó el éxito como solista a mediados y finales de los 90, convirtiéndose en una de las figuras y voces más recordadas de esa década.

Foto: Getty Images

Coolio es conocido sobre todo por su hitazo “Gangsta’s Paradise”, por el que ganó un Grammy en 1995, pero también sacó otros sencillos que sonaron macizo como “Fantastic Voyage”, “1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)” y “C U When U Get There”. Pero quizá muchos lo recuerden con cariño a este rapero porque se aventó “Aw, Here It Goes!” la rola del intro la serie de televisión de Nickelodeon, Kenan & Kel.

Terry Hall

Para cerrar el 2022, la música británica recibió varios golpes importante y uno de ellos fue la muerte de Terry Hall a los 63 años. Y es que nadie podía creer que el vocalista de The Specials ya no estuviera con nosotros, pero sobre todo, que el cáncer de páncreas se lo llevara en cuestión de unos cuantos años.

Foto: Getty Images

Siempre lo recordaremos por su enorme trayectoria al frente de la legendaria banda británica de ska, new wave y 2 Tone. Sin embargo, Terry también fue integrante de otras agrupaciones como Fun Boy Three, the Colourfield, Terry, Blair & Anouchka y Vegas. Además, publicó dos álbumes de estudio en solitario y colaboró con otros artistas del tamaño de Damon Albarn (y Gorillaz), Sinéad O’Connor, Tricky, Lily Allen, Bananarama y Toots and The Maytals.